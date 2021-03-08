中国2025年研发经费总量有望超3.7万亿人民币

中国国家发改委副主任胡祖才周一在国新办发布会上指出，按7%年均增速来测算，到2025年中国研发经费投入总量将达到37,582亿元人民币（7761亿新元），比2020年增加13,156亿元；基础研究经费投入到2025年可以达到2,800亿元左右，实际中还要尽可能更大一些。

据路透社报道，2020年中国研发经费投入总量达到24,426亿元，占GDP的比重达到2.4%，是历史上最高；基础研究经费投入是1,504亿元。“十四五”规划纲要草案提出，全社会研发经费投入年均增长要大于7%，同时还首次设置基础研究经费指标，要求基础研究经费占比到2025年要达到8%以上。

同时出席发布会的发改委副主任宁吉喆也称，具体从重点项目看，一是要加快推动国家实验室建设，还要对国家重点实验室的体系进行重组，二是要加强基础研究建设，包括抓紧制定实施基础研究十年行动方案，重点布局一批基础学科的研究中心。

三是在加强关键核心技术攻关方面，要深入谋划推进“科技创新2030—重大项目”。四是在组织实施新型基础设施建设方面，要加快推进人工智能、量子科学、脑科学等领域的科技创新。

五是在国际科技创新中心和国家科学中心建设方面，加快北京、上海、粤港澳大湾区国际科技创新中心建设，大力推进怀柔、张江、合肥、粤港澳大湾区综合性国家科学中心的建设。