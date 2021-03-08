陈茂波：美传统基金会除名香港是政治偏见

香港特区政府财政司司长陈茂波在最新发表的网志中表示，香港在美国传统基金会经济自由度排名中“被消失”，是因为美国传统基金会改变游戏规则，是一种政治偏见的结果。

据新华社报道，陈茂波4日当天即向媒体表示，不同意美国传统基金会关于香港经济政策由中央政府控制的观点，认为其在意识形态和政治层面存在偏见。

香港特区政府发言人也在4日发布声明表示极度失望和遗憾，认为美国传统基金会存在政治偏见，其决定既不合适，也缺乏理据，并偏离以往一贯的做法，对于此项指数设立27年以来25年被评为全球最自由经济体的香港不公平。

陈茂波在7日发表的网志中进一步表示，维护国家安全和利益是放之四海而皆准的要求，然而部分极端崇尚西方式民主和经济制度的人士却不接受中国特色的政治体制及“一国两制”制度创新，这些固化的思维、出于自身利益的考虑、受到意识形态和政治影响的偏见，导致了一些令人难以理解的负面反应。

陈茂波指出，事实上，依据美国传统基金会关于经济自由度的一贯评核准则，香港在评核期内的优势并没有什么改变，依然会名列前茅，包括金融自由、贸易自由、营商自由、公共财政稳健等。但是今年香港却突然在排名中“被消失”，只是因为基金会改变游戏规则，是一种政治偏见的结果，是不实论断。

陈茂波说：“现在在港营运的超过9000家内地和跨国企业继续积极拓展业务，正好说明香港对投资者的吸引力是由市场潜力、发展机遇和投资回报来决定。”

在美国传统基金会2020年公布的经济自由度排名中，香港位列全球第二，澳门位列第35名。此前，美国传统基金会连续25年将香港评定为全球最自由经济体。

美国传统基金会北京时间3月4日公布了2021年《经济自由度指数》报告，香港及澳门没有包括在排名之内。美国传统基金会称，今年的指数不再将香港及澳门特别行政区进行独立评分；未来香港及澳门的经济自由度或将被包括在中国之内。