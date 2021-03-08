中国信用债市场违约压力再升温 河北企业成焦点

近期中国信用债市场违约压力再升温，而河北省企业再成关注焦点。华夏幸福中票“17幸福基业 MTN001”上周五因触发交叉保护条款，导致债券提前到期违约；此外有媒体报导称，偿债压力明显加剧的冀中能源集团两期私募债上周五亦出现“技术性违约”，随后在今日完成兑付。

据路透社报道，“17幸福基业 MTN001”主承销商公告，因发行人及下属子公司发生债务逾期并且未能在宽限期内进行足额偿还，触发了该期中票交叉保护条款，导致债券到期日提前至2月27日。但发行人未能按时足额兑付本息，这已构成实质违约。

另据21世纪经济报导，近期债务压力不断加剧的冀中能源集团上周五两期PPN（非公开定向债务融资工具）出现“技术性违约”。当日上海清算所未能收到“19冀中能源PPN001”付息兑付资金，“20冀中能源PPN002”的部分持有人也暂未收到回售和付息资金。

其午间最新报导指出，上述两期债今日上午已完成兑付，投资者已收到兑付资金。

有市场人士此前透露，“19冀中能源PPN001”5亿本金已经划到上清所，但由于未划付利息暂时无法分配；“20冀中能源PPN002”则是本息资金已到公司账上，但由于大额系统关闭当日无法划付，待周日晚上打开后统一划付，到周一统一分配。

华夏幸福上周公告称，3月3日到期的公司债“16华夏02”正在推进展期工作安排。但大公国际资信评估公司随后表示，向华夏幸福多次问询，其未能提供该期债的本息兑付凭证，亦未提供展期协议及后续偿付方案。此外华夏幸福子公司CFLD2月末未能偿还到期的5.3亿美元债券。

“17幸福基业MTN001”发行额19亿元人民币，期限五年（3+2），票面利率5.80%；“16华夏02”发行额20亿元，期限五年（3+2），第三年末回售后上调利率，后两年票面利率为7.00%。

上周五到期的“19冀中能源PPN001”发行规模五亿元，期限两年，票面利率5%；“20冀中能源PPN002”发行规模10亿元，期限三年，票面利率4.79%，附第一年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，上周五为兑付回售本金和付息日。

冀中能源集团2月末曾表示，河北国资委组织召开该集团与相关银行恳谈会，希望金融机构继续支持冀中能源及其他委属企业发展。

另外，受股东重整影响，海航系旗下ST海航等因进入破产重整程序，多只债券未能近期足额兑付，导致债券到期日提前未能按期兑付，出现债券违约。

海航集团1月末宣告正式进入破产重整程序，旗下多家上市公司亦同步公告被申请破产事宜。随后海航系不到一个月内被评级机构两度大幅降级，主体评级落至“谷底”，海航集团及下属公司主体评级均已被降至C。