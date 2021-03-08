岳父劝进放眼2024？江启臣：无稽之谈

台媒透露，前总统府秘书长廖了以、前立委刘盛良劝进国民党主席江启臣放眼2024总统选举。江启臣回应，这是胡扯，无稽之谈，一切都是传言。

《镜周刊》今天报道，早前主导江启臣与台北市长柯文哲同框的其实是国民党内的本土蓝势力，目的除了为江启臣连任党主席造势，也是为了壮大本土派，以防堵党内深蓝势力班师回朝。

据报，国民党内的深蓝势力指的是“韩（韩国瑜）赵（赵少康）联盟”。

综合网媒“新头壳”、《自由时报》等报道，江启臣今早受访时表示，这一切都是传言，他理解只要有选举就有各种不同揣测，但他个人就是非常平常心。

他说：“自从担任主席至今，自己的工作目标一直设定得很清楚，主席、立委、国会监督、地方服务就是我的工作重点，不会因为任何其他杂音改变，一年以来，我问心无愧、全力以赴，希望国民党从谷底翻身，今年当然希望能扭转乾坤。”

据《镜周刊》报道，廖了以身为台中红派掌门人，自江启臣接任国民党主席后一直扮演关键操盘角色，被戏称是地下党主席，甚至传出廖了以与江启臣的岳父刘盛良，都曾私下鼓吹江启臣把眼光放在2024大位。

对此，江启臣仅回应说，这是胡扯，胡说八道、空穴来风、无稽之谈。

江启臣也说，做为政党的主席，最重要还是看到民众想要的是什么，期待是什么。过去一年，他站在以民为本、跟人民站在一起的路线进行党的改革和党务工作推动。

他并强调，自己一定全力把现在的党务工作做好，过程中有不一样意见“都尊重”，任何批评指教都虚心受教。