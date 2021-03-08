人大代表蔡培辉倡港澳台青年赴大陆参军

台籍全国人大代表蔡培辉在中国大陆“两会”期间提倡香港、澳门和台湾三地青年到大陆参军，让他们提高对“祖国的认同感”。

据文汇网昨天（7日）报道，蔡培辉接受记者访问时声称，很多港澳台青年希望能到大陆参军，锻炼自己，保家卫国。他认为，北京应重视这种想法，让他们能够在部队里得到专业训练，磨炼坚强的意志，未来对国家建设、对社会发展均大有益处。

蔡培辉说，他从小的梦想就是参军，长大后如愿以偿地参加了对越自卫反击战，扛起枪上了战场，还荣立战功。这段参军的经历，在他心中埋下了深深的家国情怀，并成为他事业的起点。报道称，这段经历让他对青少年参军问题尤为关注。

蔡培辉在谈及台湾居民接种大陆疫苗的问题时指，民进党上台以来一直阻挠两岸“三通”发展，如今借着冠病疫情污蔑抹黑大陆的冠病疫苗，阻止台湾民众接种。

蔡培辉指，这是民进党政府“抱着西方国家的大腿”抹黑大陆的善意，肆意毁坏两岸交流，欺骗台湾民众，“这种滥用自己的政治意识和思想的做法无法获得认同”。他认为，民进党政府的做法不符合民心民意，应尽快回到“九二共识”，共同研讨两岸的发展和统一的方向。

对于大陆暂停进口台湾黄梨（大陆称为“菠萝”、台湾称为“凤梨”）一事，蔡培辉说，这起事件是民进党政治化炒作，没有用心让民众认真做好农产品的质量，出了问题反而甩锅给大陆。