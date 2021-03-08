港媒：传七旬港翁接种科兴疫苗后死亡

香港据传又出现一人接种科兴冠病疫苗后死亡，死者是一名71一岁的老翁。香港此前已有两人在接种科兴疫苗后死亡。

据《明报》报道，男子本月初接种科兴疫苗，至昨晚（7日）睡觉时，被家人发现昏迷不醒，没有心跳，送往联合医院急症室抢救不治。

网媒香港01报道，男子今日（8日）凌晨时分感到不适，到联合医院急症室求诊。消息指他当时病情危急，在急症室离世，据悉死者心脏病发，是第三起涉及接种科兴疫苗后死亡病例，均涉及心血管疾病。

上个月有一名63岁男子在科兴疫苗接种首日（即2月26日），到住所附近的官涌体育馆接种疫苗，2日后出现急性呼吸困难，2月28日凌晨时分自行前往伊利沙伯医院急症室求医，至同日早上6时离世。

疫苗临床事件评估专家委员会上周三（3日）开会后公布，取阅解剖报告后，一致认为死因同疫苗接种无直接关系，根据解剖报告，死者有严重糖尿病，又有冠心病，出现急性心肌梗塞、肺水肿致呼吸衰竭而死亡。委员会表示，疫苗接种计划会继续推行。

本月初，一名有长期病患的55岁女士，同样在佐敦官涌体育馆社区疫苗接种中心接种科兴疫苗，三天后急性中风，九小时后不治。疫苗临床事件评估专家委员会今日下午开会审核是否与科兴疫苗有直接关系。