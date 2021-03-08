栗战书谈改革香港选举：打击港独势力

中国全国人大会议今天下午举行，全国人大常委会委员长栗战书表示，此次会议将作出关于完善香港特别行政区选举制度的决定。他强调，人大将坚定不移依法维护国家主权、安全、发展利益，为维护香港宪制秩序、打击“港独”势力、确保爱国者治港、保持香港长期繁荣稳定提供法律保障。

据新华社报道，栗战书发表全国人大常委会工作报告时指出，常委会工作最为显著的特点是紧跟党中央重大决策部署，紧贴人民群众美好生活对法治建设的呼声期盼，紧扣国家治理体系和治理能力现代化提出的法律需求实际，加强立法和法律监督，努力使各项工作更好围绕中心和大局。

例如，强化野生动物保护法律制度；强化公共卫生法治保障；坚决维护香港特别行政区宪制秩序；助力脱贫攻坚战，加快推进“三农”立法工作等。这些工作，落实了党中央对人大工作的新要求，回应了人民群众的新期待，为新时代全面依法治国提供了法律支持和保障。

栗战书表示，要维护香港特别行政区宪制秩序、法治秩序。2019年发生修例风波，香港法治和社会秩序遭遇严重冲击，“一国两制”受到严重挑战。常委会于去年6月连续召开两次会议，审议通过香港特别行政区维护国家安全法。

他接着指出，去年8月、11月，先后通过关于香港第六届立法会继续履职的决定、关于香港立法会议员资格问题的决定，此次大会将作出关于完善香港特别行政区选举制度的决定。

栗战书强调，“人大将坚定不移依法维护国家主权、安全、发展利益，为维护香港宪制秩序、打击“港独”势力、确保爱国者治港、保持香港长期繁荣稳定提供法律保障”。



