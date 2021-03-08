内容涉领土问题 《超级飞侠》全网下架

因视频内容涉及中国领土问题，各大视频平台下架了动画片《超级飞侠》。

据界面新闻报道，《超级飞侠》是奥飞娱乐旗下公司奥飞动漫，与韩国动漫公司FunnyFlux联合制作的一部儿童3D动画作品，讲述飞机人“乐迪”与一群同样被称为“超级飞侠”的小伙伴环游世界，为小朋友递送包裹，并帮助他们解决困难的故事。

《超级飞侠》于2014年9月在韩国EBS电视台首播。2015年4月8日，此动画片在湖南卫视金鹰卡通首播。央视网于2017年报道称，《超级飞侠》入围了当年的第五届国际艾美奖儿童奖，称“这是国内首个IP动画获得国际一线大奖提名”。

但是有网友微博ID为“穆阿蒂布”的网友在社交平台上反映：“《超级飞侠》国内版藏南地区、阿克赛钦地区、延北地区、长白山片区的地图缺失；国外通行版将台湾划分在中国大陆外，且海南岛缺失。《超级飞侠》粤语版配音直接把台湾称为亚洲的一个地区。”

地图缺失之外，还有文化归属问题。《超级飞侠》第四季25集，讲的是飞机人“乐迪”接到任务，要为韩国的小女孩派送一个装着制作松饼材料的包裹。里面提到，韩国人在中秋节当天会吃一种叫做松饼的食物。

这一内容让《超级飞侠》陷入争议。有网友认为这容易对孩子造成认知混乱，让其误以为“中秋节起源于韩国”。也有部分网友提出相反看法，即越南、韩国、新加坡等地都有过中秋节的习俗，可以让孩子多了解外国的风土人情。

虽然《超级飞侠》全集视频已下架，但视频网站上仍能搜到由个人用户上传的相关片段，标题名为“超级飞侠：韩国的中秋节是要吃松饼的”。

2015年12月，《超级飞侠》引进内地后没多久，奥飞娱乐与FunnyFlux达成全面战略合作协议。根据协议，奥飞全资子公司“奥飞香港”以现金方式投资FunnyFlux，涉及金额近850万美元，成为FunnyFlux除创始人以外的最大股东和董事会成员。

奥飞娱乐成立于2004年，2009年9月于A股上市，其前身为广东奥迪玩具实业有限公司。业务覆盖动漫内容制作、图书发行、玩具等衍生产品开发制造，乃至形象授权等。目前已获得游戏IP“阴阳师”、潮玩IP“星际熊”的盲盒产品授权。

正是看中超级飞侠形象在低幼人群中的影响力，包括两面针、招商银行、及在线教育公司豌豆思维、编程猫都与其开展合作。去年11月，少儿数理思维公司豌豆思维宣布与奥飞娱乐签署战略合作。具体方式是，豌豆思维将超级飞侠IP引入到课程中，以超级飞侠动画故事为故事背景，将知识点设置为思维游戏，引导孩子进行互动、协作与PK。

此外，少儿编程公司编程猫也曾于2020年7月30日与奥飞娱乐旗下《超级飞侠》达成战略合作，双方基于编程猫旗下小火箭幼儿编程产品，联合创新推出“小火箭x超级飞侠”4+4联名编程启蒙课程。《超级飞侠》下架后，记者就此事询问豌豆思维和编程猫，豌豆思维于3月8日上午在微信上回复：豌豆思维坚决维护祖国统一，坚决传递正确价值观，相关视频内容从未出现在豌豆思维的课堂和课程中。

但在豌豆思维APP上，仍能看到超级飞侠的IP形象。截至发稿，未收到编程猫的回应。