中国就孙小果等三案追责29名检察人员

中国就孙小果、郭文思，以及巴图孟和“纸面服刑”三起案件中，严肃追责了29名检察人员。

据中国澎湃新闻报道，中国最高人民检察院检察长张军今天（8日）下午在人大全体会议上作最高检工作报告时说，这三起案件引起社会广泛关注，三起案件检察监督形同虚设，必须严肃责任。

张军提到，刑罚执行中的突出问题，检察监督应当发现而没有发现是失职，发现而不纠正、不报告是渎职。

孙小果曾在1998年因强奸、强制侮辱妇女、故意伤害、寻衅滋事，被昆明市中级人民法院判处死刑，后经云南省高级人民法院二审改判死缓，又再审改判为20年有期徒刑。孙小果最终服刑12年五个月，在2010年出狱后，却继续组织并参与多起犯罪。

孙小果2018年7月涉及一宗伤人案，后来被办案部门发现他过去曾是死刑犯后，中共昆明市委向云南省委报告。公安机关后来对孙小果开展侦查，发现他出狱后犯下多起罪行。中央扫黑除恶第20督导组2019年4月更将该案作为重点案件督办，全国扫黑办随后也将该案列为挂牌督办案件。

孙小果案引起中国社会广泛关注，是因为舆论怀疑孙小果的“警二代”家庭背景是他当年逃过死刑、获得减刑和出狱后继续犯案得到保护的原因。

中国云南省高级人民法院2019年12月决定维持昆明市中级人民法院1998年2月一审对孙小果判处死刑的判决，对孙小果执行死刑。孙小果于去年2月被执行死刑。

郭文思16年前因犯故意杀人罪被判处无期徒刑，之后九次获得减刑。巴图孟和因故意杀人罪被判有期徒刑15年，但他没有坐过牢，还当上地方人大代表，并在2007年来到看守所领取刑满释放证明书。