中国最高检报告点名“辣笔小球”：英烈不容诋毁

中国最高人民检察院检察长张军今天在工作报告中点名”恶意诋毁贬损卫国戍边英雄官兵“的网络大V“辣笔小球”，强调”英烈不容诋毁、法律不容挑衅“。

全国人大会议今天下午举行第二次全体会议，张军在会上做最高检工作报告时说，“辣笔小球”恶意诋毁贬损卫国戍边英雄官兵，江苏检察机关迅速介入，依法适用3月1日施行的刑法修正案（十一），首次以侵害英雄烈士名誉、荣誉罪批准逮捕，并在军事检察机关支持配合下，开展公益诉讼调查，英烈不容诋毁、法律不容挑衅。

另外，中国检察机关去年起诉网络犯罪14.2万人，在刑事案件总量下降背景下，同比上升47.9%。

张军表示，针对传统犯罪加速向网上蔓延态势，最高检专设检察办案指导组，制定追诉、指控犯罪65条标准，用好专业人员辅助办案制度，助推依法从严治网。

中国官媒在上个月19日首次披露去年6月中印军队在两国边境加勒万河谷发生冲突的详情，称冲突中有四名解放军官兵死亡，一名团长受重伤。官媒称，解放军一举将来犯者击溃驱离，取得重大胜利，外军溃不成军、抱头逃窜，付出了惨重代价。

粉丝超过250万的“辣笔小球”、网民仇子明当晚发文称：“最大的官——团长活下来了，看来这个团长个性是‘飞将+脱兔+神机+血路+强运’。在此基础上，‘外军溃不成军、抱头逃窜’。反正，我们赢了。”他还说，解放军伤亡人数绝对不止四人。

尽管“辣笔小球”其后在舆论压力下很快删除了微博，但他还是在第二天被南京警方刑事拘留。

《中华人民共和国刑法修正案（十一）》本月1日正式施行，“辣笔小球”因涉嫌侵害英雄烈士名誉、荣誉罪被批准逮捕，成为触犯这一刑法新罪名而被捕的第一人。

