报告：中国女性购房占比明显上升

贝壳研究院8日发布《女性居住现状调查报告（2021年）》显示，近年来，中国女性房产购置比例呈明显上升态势。2020年，中国15个新一线城市整体女性购房者占比48.04%，超过北上广深等一线城市1个百分点。

据中新社报道，《报告》显示，中国30个重点城市整体女性购房占比从2017年45.6%提高到2020年47.54%。24岁以下、25至29岁两个年龄段女性已成为房地产增量市场的主要贡献力量。贝壳研究院调查发现，2020年，24岁以下、25至29岁女性购房客群占比为45.21%和48.99%，较2017年分别提升6.58个百分点和6.22个百分点，增速明显高于其他年龄段女性。

支撑“房产自由”的除了新消费态度，更多有赖于个人财富支撑。《报告》显示，50岁以上女性更加“购有余力”，长期位居女性购房占比排行榜高位。同样，直面高房价的一线城市女性购房表现逊于新一线城市女性。2020年，中国15个新一线城市整体女性购房者占比为48.04%，超过北上广深等一线城市1个百分点。

在房价更为平稳的长沙，女性购房占比高达55.81%，位列中国30个重点城市首位。郑州、廊坊、重庆、深圳、济南和天津女性购房占比均超男性，成为当地房地产市场的主要贡献力量。而以上海为首，苏州、南通、杭州、无锡等长三角城市，将买房任务更多“拜托”给了男性，女性购房占比均不足45%，无锡甚至低至37.9%。

更广泛、更高质量参与经济活动，促使女性经济能力增强，推动女性房产购置比例走高。调查显示，受访女性中，未持有房产的女性中63.02%月收入在6000元人民币以下，而持有房产的女性中月收入在6000元人民币以下的占比不足三成。

拥有主动权的同时，女性面对房产这一家庭核心资产，也拥有了更多话语权。《报告》指出，超过六成拥有房产的女性受访者表示在购房中“起决定性作用”。而女性学历越高，发言权越大。66.04%的女硕士或博士称自己能对购房起决定性作用，远超高中及以下学历女性45.31%的占比。

贝壳研究院调查结果显示，在受访女性群体中，37.49%的女性通过“和男方共同购买”拥有首套住房，31.9%的女性买第一套房需要“靠父母资助”。随着女性受教育程度越来越高，收入水平不断提升，女性在购房方面的独立性凸显，通过嫁给男方拥有房产的女性不足一成，更有16.42%的女性宣称买房“靠自己”。

随着社会发展，性别平等的内涵更加丰富，度量也延伸至家庭财产。在人格与经济都走向独立的时代，女性对待结婚买房态度如何？《报告》显示，“双方共同出资”成为女性主流态度，58.03%的女性认可双方共同完成首付。学历越高的女性受访者群体中，认为“婚房首付款应该男方出”的比例越低。