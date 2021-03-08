下午察：香港公务员能不能又“爱国”又“中立”？

香港公务员事务局长聂德权日前接受港媒采访时透露，香港公务员团队中仍有近200人未签署宣誓拥护《基本法》和效忠香港特区的声明。今天（8日）再度重申若公务员不签署声明，拒绝接纳和承担基本责任，政府对他们失去信心，会要求他们离开。港府高官短时间内的接连强硬表态，令香港公务员团体的政治态度再度成为关注焦点。

港府今年1月向在职公务员发出通告，要求四周内签署宣誓声明。如果公务员没有合理原因而拒绝签署声明，港府将根据情况展开中止聘用程序。换言之，公务员如果不前述声明，可能面临被解雇的风险。

香港公务员事务局长聂德权两次警告不签署宣誓声明的公务员将被要求离开公务员团队。（档案照）

聂德权也指出，公务员队伍是香港特区政治体制内的重要部分，应该有基本认知和接受，爱国家就是爱中华人民共和国，而中华人民共和国的执政机关就是中国共产党。

显然，中央政府为香港定下的“爱国者治港”原则中，也适用于被要求保持“政治中立”的公务员。而签署宣誓声明，就成了公务员体现自己是“爱国者”的具体行动。

“爱国者治港”是否违背“政治中立”？

为何“爱国者治港”原则会适用于公务员体系？这或许与从2019年至今陆续发生的多起涉及公务员的争议事件脱不开关系。

在2019年的反修例冲突中，有香港公务员不顾港府警告，以“公仆”的身份组织发起“公仆仝（同）人，与民同行”游行，以声援反修例 示威者。

香港前政务司长陈方安生及公务员事务局前局长王永平等高官都参与了集会。王永平当时还透露，香港曾有公务员为自身利益举行游行集会，但以公职身份发起针对政府政策的集会，还属首次。

有香港公务员在2019年反修例冲突最激烈的时间点公开集会，支持反修例群体。（互联网）

时任香港公务员事务局局长罗智光2020年1月曾透露，2019年有41名公务员因涉嫌参与违法公众活动而被捕，其中已有31名被停职。

近至今年，香港接连有高级公务员被建制派媒体集中火力批评“不爱国”。其中2月新上任的食物及卫生局常任秘书长刘利群更是成为众矢之的，被批评在反修例风波中偏袒反修例群体，丈夫更是被指政治立场偏黄。

这些争议性事件都显示，要求每个公务员都保持“政治中立”并非易事。

那么“爱国者治港”是否就真的违反了“政治中立”，两者不可兼得？部分舆论认为并非如此。

北京航空航天大学法学院副教授、全国港澳研究会理事田飞龙上周在《明报》撰文，称爱国包含对党的领导的尊重，因为党的领导是国体的核心要素，但这并不等于要求爱党，称爱党是党员义务，香港人作为中国公民承担的是爱国义务，对共产党是尊重而不是强制热爱。

同样的，香港公务员可以签署宣誓拥护《基本法》和效忠香港特区，同时支持建制或泛民。重要的是，不能让个人倾向影响为社会大众提供的服务。

公务员将现离职潮？

港府要求公务员宣誓后，《苹果日报》报道称消防处、社会福利署、卫生署、房屋署等机构出现公务员离职潮。其中房屋署今年1月有七人辞职，对比去年同期的一人，人数明显增加。

香港公务员工会联合会总干事梁筹庭指自己每周能收到逾10名会员查询离职事宜，并指房屋署的工程师等职位有三个月的离职通知期，不排除接下来数月内会出现更多人辞职。

另据联合新闻网此前报道，香港贸发局台湾总经理潘慧心日前也宣布，因个人生涯规划，将于本月底离开贸发局，无意续聘。报道指，她已取得台湾居留权，并会留在台湾生活。

香港贸发局台湾总经理潘慧心日前也宣布不再续聘，将留在台湾生活。（互联网）

不过香港公务员群体中是否真的会因宣誓效忠《基本法》和特区，或者是“爱国者治港”原则而出现离职潮，似乎仍是个猜想。

从港府官网公布的数据来看，截至2020年6月30日，香港一共有17万7327名公务员，其中香港警务处、消防处、食物环境卫生署为雇佣人数排名前三的机构。

在近18万名公务员中，不到200人尚未签署声明，比例并不高，仅为0.11%。况且公务员宣誓事宜已酝酿多时，有意辞职的公务员更有可能选择在港府发出宣誓声明前递交辞呈，以确保不会在政府内部留下拒绝签署声明的纪录。

另一方面，官方数据显示，在反修例冲突爆发前及刚开始的统计年度（2018年7月1日至2019年6月30日）中，共有357名公务员辞职；而下一个年度（2019年7月1日至2020年6月30日），辞职人数减少至229名。

由此可见，相较于表达政治诉求，香港公务员或许更在意自己的工作。毕竟除了极具竞争力的薪水，香港公务员在住房、教育、医疗、退休保障等领域的福利也都有目共睹。到最后，政治口号或政治理想对于许多人来说，只停留在口头上或理想上，急需解决的还是柴米油盐等更为现实的问题。