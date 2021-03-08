林郑月娥：不评论是否参选下届特首

香港特区行政长官（特首）林郑月娥称不会对自己是否参选下届特首做回应，并指现在所做的事不是基于个人喜好，希望社会聚焦于经完善的选举制度而非个人。

据路透社报道，林郑月娥今天（3月8日）在香港举行的记者会作出上述表态。

林郑月娥上周四（4日）经深圳前往北京，翌日列席全国人大会议开幕式，周日返抵香港。

她说，中央以“决定+修例”方式完善香港选举制度，是“及时、必要、合法、合宪”。

林郑月娥直言，“完善选举制度有助提高特区政府的治理效能，因为过去几年的立法会现象令到特区施政举步为艰。”

她补充：“作为行政长官，经历了香港回归以来最严峻的这几年，对完善选举制度当然是欢迎和同意。看到选举制度有漏洞，甚至危害到国家的安全、主权发展利益以至香港长期稳定，我深切明白到自身无能力去处理，情况如国安法一样，对于中央行使权力主导非常支持。”

全国人大会议将审议有关完善香港选举制度的议案，落实“爱国者治港”的决定；草案主要提出重新构建选委会以堵塞香港选举制度漏洞。

林郑月娥称，相信草案将于全国人大会议本周闭幕时获得通过，下一步特区政府将要进行公众解说、修订本地选举法例及妥善安排未来多场选举。

她也透露，自己早已对中央完善香港选举制度知情，过程中也表达了看法，但由于事件属高度机密，不能透露中央接纳了哪些意见。

对于基本法关于循序渐进最终达至普选，林郑月娥称，过去多年香港出现泛政治化局面，近年甚至出现自决、公投、港独，引入外国势力制裁香港，置香港利益于不顾，现在迫切要做和必须要做是先堵塞选举制度漏洞，令到香港选举制度能够产生一个政治体制是回到“一国两制”初心、轨道和框架。

她说：“当回到轨道后我们又可以循序渐进，现在的情况走歪了。”