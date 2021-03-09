港媒：9月先选特首选委会 12月选立法会

港媒透露，香港今年两个重要选举的举行时间或破天荒对调，今年9月会先举行特首前哨战的选委会选举，之后在12月举行立法会换届选举，届时新一届议会将诞生选委新组別。

正在北京举行的中国全国人大会议，将审议有关完善香港选举制度的议案，落实“爱国者治港”的决定；草案主要提出重新构建选委会以堵塞香港选举制度漏洞。

香港特首林郑月娥昨天在记者会上指出，相信“决定”草案将于全国人大会议本周闭幕时获得通过，下一步特区政府将要进行公众解说、修订本地选举法例及妥善安排未来多场选举。

被问及9月立法会选举是否再次押后时，林郑则未正面回答，仅称由于选委会将被赋予新职能，从逻辑而言须先举行选委会选举，再进行立法会换届。她也表示，选委会并非要一成不变地在12月换届，而选委会将成为选举制度内相当核心的元素，并非过渡安排。

“时间存在迫切性，立法会换届选举去年因疫情严峻而通过紧急法押后至今年9月5日，此刻我不能告诉大家是否再次押后......逻辑上是选委会先进行选举，然后到第七届立法会选举，总之此刻我们会赶紧修例工作。”

网媒“香港01”引述消息透露，北京中央和港府对两个选举的时间表已有腹稿。为免夜长梦多，北京目前倾向将两个选举时间“对调”，9月先选选委会，12月才选立法会，目标在今年内落实“完善”后的立法会新选举制度。

另一考虑，估计是修改立法会选举本身涉及地区直选的大改动，包括重新划区、选民登记等，变动比修改选委会要大得多，将其推延三个月至今年12月，时间上相对宽松。

报道指出，以往有关立法会重划地区直选的讨论，均因为“政治分肥”问题，被建制派内的小政团及泛民主派反对。不过，此次港府尊重中央主导的修改过程，相信只要中央一推出方案及修例办法，即可快速通过。

网媒“巴士的报”同样引述消息指出，选举时间表已有雏形，预计全国人大常委会大约会在4月中通过决定，然后进行香港本地立法；由于本地立法仍需时，预计9月会先举行选委会选举，到12月再选举立法会。