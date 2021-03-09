彭博：中国千亿明星基金经理光环失色

近两年快速成长的中国公募基金近期正受到行情反转的考验，特别是如同明星般获90后年轻人追逐的基金经理，中国首位管理千亿规模资产的易方达基金经理张坤就是其中一位。

据彭博社报道，今年29岁的散户吴先生自2018年以來一直定期投资张坤管理的易方达中小盘混合基金，春节前有了闲钱进一步加码，但“现在已经亏损惨重了”。在上海从事保险业的他称：“目前浮亏接近20%，这只基金近期的表现甚至不如自己炒股的盈利。”

易方达基金经理张坤此前受到明星般的追捧（互联网）

在今年初以贵州茅台为代表的白酒股持续走高，张坤管理的易方达中小盘和易方达蓝筹精选混合因重仓白酒股而净值大涨，微博中自发成立的全球粉丝后援会随之而生，已经超过两万人关注。张坤的追随者自称“Ikun”，这也是中国年轻男星蔡徐坤的粉丝名，此外还有“Ikun永相随”等应援语。

不过随着全球再通胀的担忧，春节后中国股市加入了市场杀估值的走势中，白酒、医疗等强势股大幅回撤。贵州茅台春节后跌幅近25%，拖累易方达中小盘过去一个月回报为-10%以上，跑输大部分同行，其管理的蓝筹、优质企业三年持有期混合等基金也表现不佳。

易方达中小盘是张坤管理时间最长的基金，自2012年起接管，截至去年四季度末资产净值约为401亿元人民币（83亿新元），较大的管理规模也为基金经理在市场波动中增加了调仓难度。在此次市场大幅调整之初，易方达中小盘基金已公告称暂停申购、转化转入等业务，易方达蓝筹限制大额申购等业务。

净值的回撤让前期高位涌入明星基金的部分投资者情绪受到冲击。在天天基金网上对于易方达旗下基金，出现了“赶紧跑”、“坤坤你怎么了，你不是最牛的吗” 等言论。

近两年赚钱效应下基金投资热度有增无减，而逐渐成长起来的90后等年轻群体成为新增主力，也给基金投资带来社交、娱乐等属性。不过投资总归是严肃之事，市场下跌时投资者损失的是真金白银。华鑫证券分析师严凯文曾指出，本轮基金投资者以90后为主，短炒为主，赎回驱动基金卖出，进一步带来市场下跌，形成负反馈。为求行业自律，中国基金业协会已在3月初发文严禁公募基金经理娱乐化

易方达基金经理张坤管理的基金广告（互联网）

不过张坤基金的持有者也不乏淡定应对的人群。今年1月才买入易方达蓝筹的王女士透露，“买蓝筹有一点点跟风的因素，当时张坤上热搜且港股热。”29岁的她称，“下跌会继续加仓，还是信任基金经理的专业能力。”

根据彭博数据，易方达中小盘基金2018-2020年回报成绩均超过逾八成同行，其中去年回报达到逾84%，远超去年沪深300近30%的回报。

哲奔咨询分析师龚先生指出，2月下旬A股已较少大规模募集的基金，预计在市场连续两周偏弱后，会对3月基金发行有比较大的影响，特别是在外围市场环境还不清晰的背景下。不过居民资金投入公募基金入市的大趋势不会改变，而“追星”的现象料也不会就此消失。

“追星的现象过去就存在，只不过过去没有饭圈”，他称，基金业协禁止宣传娱乐化，可能会让基金公司不再以此来做品牌建设和营销，“但市场好起来，追头部经理的现象会一直都在。”