忧中国黑客 印度网络安全提上议程

印度正在考虑制定一项新的国家战略，以加强该国的网络安全。当前有指控称，中国的网络入侵可能影响了该国一个主要证券交易所的运营和经济首都的电力供应。

据彭博社报道，印度退役中将、印度国家网络安全协调员潘特（Rajesh Pant）在接受采访时说，该计划将协调内政部、信息技术部、国防部和国家关键信息基础设施保护中心等部门在攻击发生时的应对措施，并制定审计程序。总理莫迪牵头的内阁级安全委员会将批准这项计划。

他说，当局正在调查最近一系列可疑的网络入侵，可能是孟买停电、银行系统瘫痪、国家证券交易所发生故障的元凶。相关报告预计两周左右时间出具。

潘特说：“我们也想知道发生了什么事。”潘特曾在印度军队服役，现在负责协调印度的网络情报，并向总理办公室报告。他说，这些入侵很可能是恶意软件，如果没有适当的调查，不能归类为攻击。

美国公司Recorded Future上周称，中国官方资助的黑客团体在一个印度港口的网络系统中打开的连接端口，至少有一个仍处于活动状态，而印度当局阻止了黑客企图潜入印度电力系统的行动。该公司指出，这个Red Echo小组至少自去年年中就一直在进行尝试，当时中印军队在喜马拉雅地区发生小规模流血冲突。