小鹏汽车亏损收窄 营收飙升350%

中国电动汽车制造商小鹏汽车报告第四季度亏损收窄，汽车交付量超出公司自己的预期30%，这是表明该初创公司正在全球最大的新能源汽车市场上站稳脚跟的一个迹象。

据彭博社报道，周一的公告显示，总部位于广州的小鹏汽车第四季度亏损7.874亿元人民币（1.63亿新元）；相比之下第三季亏损11.5亿元人民币，上年第四季亏损9.971亿元人民币。截至12月31日的三个月，收入增长近350%，至28.5亿元人民币。

董事长兼CEO何小鹏说，公司在2020年取得了令人瞩目的成就。公司坚持不懈地致力于为客户提供高度差异化的智能电动汽车产品，并扩大销售和服务网络，这为公司取得的成就奠定了基础，并赋能了未来的持续增长。

这些数据为小鹏汽车强劲的2020年画上了圆满的句号。该公司在纽约上市的股份过去12个月中上涨87%，尽管最近几周遭受打击，因在特斯拉大跌之后，投资者在全球范围内抛售电动汽车股份。小鹏汽车周一早盘一度上涨9.4%，截至纽约时间10:54，该股票上涨4.5%至29.30美元（39.60新元）。

何小鹏周一在与分析师的电话会议上说，小鹏汽车还计划在第二季度推出一款搭载激光雷达的家用轿车，挑战丰田汽车的凯美瑞和大众汽车的帕萨特等车型。激光雷达有助于提高驾驶安全性。第四款电动车型也将配备更先进的辅助驾驶系统，将于明年某个时候上市。