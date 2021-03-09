中美科技战：中国瞄准七大战场

美媒指出，中国领导人制定了未来五年加快发展芯片、人工智能和量子计算等先进技术的计划，在与美国的科技竞赛中加大了赌注。

中国官方在中国全国人大上公布的一份经济纲要草案中表示，2021年至2025年，中国的研发支出将以每年7%以上的速度增长。这在国内生产总值中的占比将高于前一个五年。

中国总理李克强上周五在讲话中表示，中国将修订法规和政策，支持风险资本流入初创企业，增加银行贷款并扩大税收优惠以鼓励研发。

《华尔街日报》引述经济学家和行业分析人士表示，中国十四五规划的突出之处在于强调先进技术和创新。规划还包括中国对2035年的愿景目标，届时中国希望在“关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列”。

报道称，中国领导人正努力在尖端技术和发展独立供应链方面与美国一较高下，以使企业摆脱对美国供应商的依赖。出台这些举措之前几年，特朗普政府对华为等中资企业施加了大量限制，切断了一些关键零部件的供应

拜登政府正就美国对华技术政策进行广泛评估，并寻求拉拢盟友，以在中国取得进步之际保持领先地位。

美国面临着采取更多行动的压力。参议院多数党领袖、纽约州民主党人舒默已要求议员们基于早前的一项提议起草法案，应对中国在科技领域的崛起。该提议主张五年内投入1000亿美元（1352亿新元）用于人工智能、高性能计算和先进制造业等领域的基础研究。

华侨银行驻新加坡的经济学家谢栋铭称，中美都在努力发展同样的技术优势。

李克强上周五承诺，今年中央本级基础研究支出将增长10.6%，并制定十年行动规划。基础研究的进步可引发新知识突破，该科学研究领域被视为技术进步的关键。《华尔街日报》指出，这也是中国传统上落后于美国的一个领域。

该五年计划列出了被认为对“国家安全和全面发展”至关重要的七个战略领域，包括人工智能、量子计算、集成电路、基因和生物技术研究、神经科学以及航空航天。报道称，中国计划建立国家实验室并加强学术项目，以孵化和扶持其中一些技术。疫苗、深海探索和语音识别也被列为发展目标。

新加坡国立大学商学院高级研究员Alex Capri表示：“在人工智能和计算方面领先，能使中国在混合战争和情报收集方面获得巨大利益。”他说，其他尖端技术将使中国能够扩展在印太地区的军事能力，在太空军事化、数字商贸以及围绕数字货币的生态系统工作中发挥主导作用。

中国的作用已经越来越大。根据斯坦福大学本月的一份报告，在人工智能相关期刊引用量上，中国最近超过了美国。

据研究机构International Business Strategies，截至2020年底，中国全国范围内可能有69万个5G基站投入使用，而美国只有5万个。5G基站是指向消费者发射5G信号的盒子。中国最新五年规划设定的目标是，把中国的5G用户比例提高到50%以上，并为6G网络奠定基础。

不过，美国的基础研究和研发经费仍然令中国相形见绌。中国从2021年至2025年的“十四五”规划预计，基础研究经费投入占研发经费投入比重提高到8%以上。

据《人民日报》早前引述中国科技部官员叶玉江的话说，中国去年在基础研究方面的支出为人民币1500亿元（约300亿新元）。相比之下，根据美国国家科学基金会2020年的一份报告，美国2018年在基础研究方面的支出为970亿美元，约占美国研发总支出的17%。



