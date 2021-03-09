分析：中美皆汲取上次危机教训 但刺激经济政策对调

疫情引发经济衰退后，美国和中国采取截然不同的经济政策以为应对，与上一次世界经济从重大冲击中复苏过来时所扮演的角色正好对调。

据彭博社报道，中国全国人大正在北京举行年度会议，其中关注的热点之一就是一个保守的增长目标，其中包括更严格的财政赤字目标和受限制的货币环境。这与华盛顿形成鲜明对比，美国总统拜登的1.9万亿美元（2.56万亿新元）刺激计划获得批准后，正在准备第二项重大财政方案。

两国的政策分歧不断扩大，给汇率带来压力，并可能重塑全球的资本流动。这部分得归因于2007至2009年危机以来，两国经历不同的政策教训。

彭博社评论说，美国的经济复苏停滞不前且起伏不定，这使主要的民主党人断定，在刺激上“大刀阔斧”且持续不坠至关重要。对于货币政策来说，其寓意是：美联储主席鲍威尔在上个星期说的，“不要退缩”和“完成工作之前别停手”。

中国领导人有不同的看法。当时大量释放的信贷增长，导致基础设施建而未用、鬼城、工业产能过剩和债务负担。尽管中国迅速遏制了疫情大流行，这意味着其经济在2020年并不需要太多帮助，但国家领导人和他的团队正在调整，将精力重新专注在更长期的计划上，以加强技术部门和降低债务风险。

对冲基金PGIM固定收益部全球经济研究负责人Nathan Sheets说：“两国都从上一次危机吸取了教训，因此如今是一种角色交换。”这位美国财政部负责国际事务的前副部长说，目前的政策组合成为“人民币升值令人信服的理由”。这是一个受到广泛认同的观点：预测中值是人民币兑美元汇率在年底前升至6.38，香港周一下午报6.5238。