德国学者郑国恩被新疆企业和民众起诉

中国媒体透露，新疆维吾尔自治区部分企业和民众正在委托律师起诉德国学者郑国恩（Adrian Zenz）。

具有中国官方背景的天山网昨晚报道，新疆维吾尔自治区的民众称，郑国恩散布“强迫劳动”等涉疆谣言，致使他们的声誉受损并遭受经济损失。目前，他们已向新疆地方法院提起民事诉讼申请，要求郑国恩赔礼道歉、恢复名誉并赔偿损失。

天山网也指出，近年来，郑国恩在推特等社交媒体上频频发表涉疆言论，炮制“新疆对少数民族实行强迫劳动”等涉疆虚假学术研究成果，受到西方媒体追捧。受其谣言误导，部分国家和企业减少甚至停止自新疆进口棉花及棉花制品，新疆部分棉农、加工企业遭受较大经济损失。

针对郑国恩的民事诉讼案，天山网认为，这反映出中国民众法治意识和跨国维权意识的增强。“对于郑国恩之类的人员或机构，不排除还会有更多受损的企业和个人提起诉讼申请。我网将继续跟进案件进展，并进行后续跟踪报道。”

郑国恩上周二（3月2日）发布了一份报告，称新疆有两种大规模、政府支持的强迫劳动项目在运行：第一种是新疆再教育营项目（中国官方称职业技能教育培训中心），以“去极端化”为目的，这些从营里毕业的“毕业生”之后会被送到附近的工厂工作。

第二种是农村剩馀劳动力转移就业的项目，这个项目是以“扶贫”为目的，这些劳工接受强制培训与工作安排，包括采集棉花等季节性的劳动，通常是针对没有进入过再教育营的维吾尔族人。他们也可能被送到其他的省份工作。

据德国之声报道，郑国恩发布的这份报告，是基于中国南开大学中国财富经济研究院在2019年12月发布的《新疆和田地区维族劳动力转移就业扶贫工作报告》所做的分析。南开大学所做的这份报告据报目前已下架。

也是美国人权组织“共产主义受难者基金会”高级研究员的郑国恩，去年6月曾发表报告，声称他发现了一些2019年的文件，在维吾尔族人居住的新疆两个县出现了针对部分育龄已婚妇女的大规模绝育计划。

据路透社报道，郑国恩说，他的报告提供了迄今为止“最强有力”的证据，证明北京在新疆推行的政策符合联合国引用的种族灭绝标准之一。

对此，新疆发展研究中心曾在网站上发表报告说道，新疆人口近年来持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平。

报告也提供数据指出，新疆常住人口从2010至2018年增长近14%，其中维族人口增长超过25%，汉族人口则小幅度上升2%。

报告提到，新疆依法实行计划生育政策，民众“自主选择安全、有效、适宜的节育措施”，不存在强制绝育等问题。

中心也将矛头指向郑国恩，指他“片面引用”数据和“别有用心”的个案报道和声称新疆自然人口增长急剧下降。报告指这既不符合科学研究方法和学术规范，也不符合新疆的真实情况，并说在依法实行计划生育过程中，维族等少数民族的权益得到充分保障。

