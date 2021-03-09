欧阳娜娜参演中共建党百年电影 再被台媒狠批

在中国大陆发展事业的台湾艺人欧阳娜娜又成台湾媒体的众矢之的，她参演了纪念中国共产党建党百年的电影《1921》，并发布了一张她饰演的学生造型剧照，台湾媒体对此冷嘲热讽，称她“舔共”“晒学生党员身份”等。

综合环球网、《自由时报》等报道，欧阳娜娜昨天（8日）上午在微博发布她的剧照并写下，“#电影1921#百年朝夕印刻时代记忆，青春岁月记录热血初心。今年七一，回望百年初心，不负青春韶华！#1921女性阵容#”在微博帖文下，有不少网友留言表示“期待”。

欧阳娜娜8日在其微博账号上宣传电影《1921》（微博截图）

台湾ETtoday新闻云以“欧阳娜娜PO‘学生党员’造型 中共建党百年大片女角曝光”为题做了报道。而亲绿的《自由时报》则指欧阳娜娜“喜晒学生党员身份”，还批她“舔共”。

对于《自由时报》的报道，有大陆网民不以为然，留言表示，“只有绿媒在酸葡萄”“很多民进党员的家人也大赚人民币，是不是也该一一抓出来骂一顿呢？不能大小眼有失公允。”

由黄建新监制兼导演，郑大圣联合导演的电影《1921》在3月8日首次曝光了片中的主要女演员阵容。除之前已经公布的倪妮出演以外，这次公布的出演阵容包括刘诗诗、欧阳娜娜、宋佳、宋轶、佟丽娅、殷桃、袁泉、张婧仪、张雪迎、赵露思、钟楚曦、周也等。她们在片中饰演了百年前的革命先驱和进步女性。

黄建新接受采访时说，电影《1921》聚焦于在1921年的上海发生的13个人创建一个伟大政党的故事，“当年他们平均年龄28岁，28年之后他们创建了一个新中国，这种精神之伟大，是激励我们创作的力量。”

去年，欧阳娜娜在央视国庆晚会演唱《我的祖国》（互联网）

前年3月，欧阳娜娜表态自己是中国人并说“我爱我的祖国”后，在台湾不断被绿营攻击。国台办发言人曾回应称，欧阳娜娜在大陆的演艺活动正常进行，“岛内有些政治人物借这样的事情去挑拨生事、制造对立，只能说他们的心态很不正常”。

去年，欧阳娜娜在央视国庆晚会演唱《我的祖国》、张韶涵演唱抗疫宣传歌曲《守护》在两岸曾引发广泛关注。两人还曾被台湾陆委会、台文化部门等威胁将被“依法查处”，还要被罚款。

国台办发言人马晓光曾对此表示，每逢中华儿女的重大节日，我们都会同台港澳同胞、海外侨胞共同欢庆。台湾艺人来大陆发展，参加两岸影视交流活动，与大陆歌手同台演出，观众们喜爱，我们也积极支持。民进党当局动辄对与大陆交往的台湾民众进行威胁恐吓，只能说是欲加之罪何患无辞。