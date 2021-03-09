英国向CGTN持照商处以22.5万英镑罚款

英国通讯管理局（Ofcom）3月8日公布两项裁定，称由于中国环球电视网（CGTN）未能遵守英国广播规则，决定向CGTN持照方星空华文传媒有限公司（Star China Media Limited，SCML）分別处以10万英镑（18.7万新元）和12.5万英镑（23万新元）的罚款。

英国通讯管理局透过官网发布声明称，2013年8月27日，央视新闻（其在2016年12月31日更名为CGTN）旗下的《中国24小时》节目，播出了韩飞龙（Peter Humphrey）因刑事犯罪被捕的新闻，接着在2014年7月14日播出了报道韩飞龙被起诉的《新闻时间》（News Hour）。节目中包括韩飞龙为犯罪行为道歉的镜头。

韩飞龙因涉与英国药厂葛兰素史克（GlaxoSmithKline）有关的贪污案，在2014年被上海法院判决入监服刑两年多。

声明指出，韩飞龙于2018年11月向英国通讯管理局投诉，称其获得央视新闻播出的这两档节目中包含的材料，受到了不公正或不公平的待遇，无端侵犯了隐私。

声明称，在英国通讯管理局于2020年7月6日发布的《广播和点播公告》第406期的裁决中，发现这两档节目违反了英国《广播守则》第7.1和8.1条。为此，英国通讯管理局已对星空华文传媒有限公司处以10万英镑的罚款。

此外，英国通讯管理局也在当天发布的另一则声明中表示，已对星空华文传媒有限公司处以12.5万英镑的罚款，原因是其服务的CGTN未能遵守英国广播规则。

声明表示，2019年8月11日至2019年11月21日期间，CGTN播出的五档节目，都没有保持应有的公正性，违反了英国《广播守则》第5.1、5.11和5.12条。

声明称，上述五个节目当时报道香港的抗议活动。这些抗议活动最初是针对香港政府的《逃犯条例》，该法案允许将香港的犯罪嫌疑人送往中国大陆受审。

英国通讯管理局上个月以编审工作最终由中国共产党负责为由，撤销CGTN的广播执照。不过，CGTN上周获法国通过牌照申请，这意味这CGTN将能继续在欧洲播放节目，包括英国。

