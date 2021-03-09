肖亚庆：中国发展5G和芯片不能一哄而起

中国工信部部长肖亚庆表示，中国要保持制造业比重稳定，不仅仅是总量要做大，更要实现高质量发展。同时，也要发展新兴的战略产业，比如5G和通讯设备的芯片。但不能搞盲目重复建设，也要防止一哄而起。

综合财联社、澎湃新闻报道，肖亚庆昨天在中国全国人大会议结束后，在“部长通道”上受访时指出，过去几年，中国制造业在2015年达到GDP的32.5%以后，比例逐渐下降，但有一个大的背景，中国的经济总量不断地在提升。

他引述中共总书记习近平多次强调，制造业是中国经济的命脉所系，要做优、做强实体经济。“所以，我体会习近平总书记的指示就是，我们不仅要随着经济的发展，把制造业的总量进一步提升，而且我们要实现高质量发展。”

肖亚庆表示，第一是产业链的完整。要实行强链补链行动，把弱项和短板补齐，使得中国的制造业在任何时候都是支撑产业，都不能掉链子；第二是高质量发展。在智能化、绿色化、高端化上进一步提升，使得中国的制造业水平在原有基础上再进一步提升。

第三是供给侧结构性改革。要对传统的行业实行现代化的技术改造，同时还要发展新兴的战略性产业，比如说5G、新材料、新装备等，包括通信技术、芯片。新产业的发展也不能搞盲目的重复建设，要防止一哄而起，按照市场化、法制化的规矩，看到市场的大背景。

肖亚庆也指出，中国不少中小企业在生产、经营、发展当中还有很多实际的困难，要针对他们这些困难，有针对性地提供各方面的服务。同时，中小企业量大面广，政策的出台和落地除了靠主管部门以外，还期待中小企业所在地能出台更具针对性的政策，更好地落实促进中小企业可持续健康发展。

