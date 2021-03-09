中国股市录得疫情以来最大回撤

通胀预期施压全球股市，外围环境叠加贵州茅台等机构抱团股的加速下挫，中国股市本月以来在亚太地区跌幅居前。

据彭博社报道，截至周一收盘，沪深300指数较上月创下的今年来高点回撤近13%，为2020年3月疫情以来最大回撤。此前备受机构宠爱的高端白酒股贵州茅台和光伏龙头隆基股份回调幅度均超过沪深300指数。

美国1.9万亿美元的刺激计划带来通胀预期的上升，美债收益率跳升下美股回调，全球股市亦难幸免。利率上行预期下，中国白酒、医药等基金热衷的高估值板块抱团瓦解，加速A股下跌。

西南证券分析师朱斌说：“美国刺激计划造成很强的通胀预期，市场预期未来只可能看到流动性不断收紧，不会看到放松，流动性预期完全改变造成高估值抱团股回落。”

彭博汇总数据显示，去年领涨沪深300十大行业分类指数的主要消费指数预测市盈率已回落至26倍，其中市值最大的贵州茅台已较2月份创下的历史高点回调25%，但该分类指数的估值仍处于2015年牛市以来的高端区域。

西南证券的朱斌分析说，目前很多龙头股还没回调到价值区间，估值还是不便宜，包括新发基金在内的“增量资金配置还下不了手，这是一个泡沫怎么起来，就怎么破灭的过程”。

根据彭博汇总数据，中国股市的融资余额1.53万亿元人民币（3163.85亿新元），尽管较1月份的高位1.57万亿元有所回落，仍处于2015年7月以来的高位附近。东吴证券首席经济学家陈李说，市场急跌后，融资买入盘面临退出，可能会给市场带来更多下行压力。