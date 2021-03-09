台籍政协委员：出台《国家统一法》十分必要

如何遏制“台独”是今年两会的话题之一，台籍香港全国政协委员凌友诗指出：“我认为出台一部《国家统一法》十分必要，岛内目前的种种‘台独’行为，《反国家分裂法》并没有相关的惩罚细则，‘台独’势力分裂祖国日益猖獗，隐患严重。”

据澎湃新闻报道，对于网络上一直热议的“台独分子清单”，凌友诗认为，制定“清单”的范围应该广泛一些，对两岸关系发展，阻碍祖国统一的“台独”行为，都应该被列入“台独分子清单”。

中国全国政协委员、全国台联副会长杨毅周指出：“‘台独’势力破坏两岸的交流合作，破坏两岸同胞的共同的利益，破坏我们中华民族复兴的伟大进程，迟早会受到历史和人民的审判。”

十三届全国人大四次会议3月5日在北京人民大会堂开幕，中国国务院总理李克强在政府工作报告中明确指出，高度警惕和坚决遏制“台独”分裂活动。

杨毅周说：“这表明了我们对‘台独’零容忍，绝对不允许有任何分裂祖国的行为来破坏两岸关系和平发展。把反对和遏制“台独”放在这么重要的位置，说明“台独”是影响当前两岸关系发展的最大威胁，也是对我们中华民族伟大复兴最大的挑战之一。当前，“台独”分裂势力十分猖狂，不断的推动渐进式“台独”、法理“台独”、文化“台独”，损害了两岸同胞的利益，损害了中华民族的利益。”