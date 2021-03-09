台湾帕劳旅游泡泡航班搭载率拟最多七成

台湾与帕劳（台湾称帛琉）可望近期内共同宣布旅游泡泡。根据航空及旅游业者掌握的消息，帕劳旅游泡泡航班禁止满座，搭载率可能限制最多七成。

根据中央社报道，台湾中央流行疫情指挥中心昨天与台湾外交部、交通部针对台帕间旅游泡泡召开会议，指挥中心对外表示，大方向都已谈妥，各部本周也会确认相关细节，拍板后可能由台湾、帕劳官方共同宣布好消息，具体措施暂时不便多谈。

根据航空及旅游业者掌握的信息，台帕旅游泡泡航班禁止满座，每班搭载率可能限制最多七成。

台湾到帕劳的飞行时间约四小时，因受限帕劳机场跑道只能允许单走道飞机起降，华航经营帕劳航线10多年，一直使用158人座的737-800机型，长荣航空去年申请飞航并取得航线证书，规划采用184人座的A321机型。

如果台帕旅游泡泡航班最多只能有七成旅客，华航每班能搭载的旅客上限约110人，长荣每班旅客上限约128人。

另外，帕劳太平洋航空拟向台湾虎航湿租飞机飞航，台湾虎航也证实有业者来洽谈，但仍待主机关核定。

以台湾虎航180人座的A320机型计算，如果要飞航台帕旅泡泡航线，每班最多能搭载约126名旅客。

至于每周可飞的航班数，业者期待现在台湾与帕劳航约中规范双方每周八班的额度能用满；不过，可能采取初期先少量航班，再滚动检讨，逐步增加，目前每周实际可飞的班数还未定案。