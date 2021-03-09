中国启动长江河道采砂综合整治行动

中国水利部、公安部、交通运输部长江河道采砂管理三部门召开合作机制领导小组(扩大)会议，启动长江河道采砂综合整治行动。合作机制领导小组组长、水利部副部长魏山忠表示，长江保护法于3月1日施行，相关处罚力度明显加大，为打击非法采砂提供了更加有力的法律武器。

根据中国水利部网站消息，魏山忠指出，近年来，长江河道采砂管理取得明显成效，采砂秩序总体可控、稳定向好，但也要清醒地看到，长江采砂管理仍面临不少困难和问题。他强调，要从政治上、全局上看待长江采砂问题，统筹安全与发展，正确处理保护与治理的关系。

魏山忠说，要进一步深化部门合作。三部合作机制建立以来，工作协调配合日益顺畅，要进一步明确职责分工，不断丰富合作内涵，持续推动合作机制向基层延伸；要多在细节上下功夫，做到既有分工又有协作，推动相关工作实现有机衔接、无缝协作；要开展联合检查、联合执法，共同会商案情、畅通案件移送，努力实现信息共享、优势互补，形成采砂监管合力。

会议部署启动长江河道采砂综合整治行动。魏山忠强调，长江保护法于3月1日施行，相关处罚力度明显加大。本次行动由沿江各地具体组织实施，三部门要加强督导，确保各项任务落到实处，确保行动取得实效。