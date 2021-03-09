王毅促美恪守一中原则 白宫：对台立场一直很清晰

中国国务委员兼外交部长王毅早前敦促美国拜登政府，确实恪守“一个中国”原则。对此，白宫发言人普萨基表示，美国对台立场一直很清晰，会在印太地区与“我们的朋友们及盟友们站在一起”，促进共同繁荣、安全与价值观。

王毅前天敦促美国拜登政府，确实恪守“一个中国”原则和中美三个联合公报，彻底改变上届政府越线、玩火的危险做法，并措词强硬指出，“海峡两岸必须统一，也必然统一，这是大势所趋，是中华民族的集体意志，不会改变，也不可能改变”。

据美国之音报道，普萨基当地时间周一（8日）在白宫例行记者会上，被问到对此事的回应时表示，美国在台湾的立场一直很清晰，“我们在印太地区与我们的朋友们及盟友们站在一起，促进共同繁荣、安全与价值观”。

普萨基也说，美国保持长期以来基于中美三个联合公报、台湾关系法、六项保证的长期承诺。“我们也将继续协助台湾保持足够的自卫能力，因此我们立场维持不变。”

对于王毅的说法，台湾政府的大陆委员会前晚以书面形式回应称，台湾坚定维护国家主权与民主自由的立场始终一贯；重申“中华民国”是主权国家，台湾从来不是中华人民共和国的一部分，有权利与国际社会正常交往，“台湾的前途更只有台湾2300万人民有权决定”。