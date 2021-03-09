消息：三艘载有乙醇的船只从美国前往中国

三位贸易消息人士透露，三艘载有乙醇的船只正从美国墨西哥湾前往中国，显示出美国对华出口乙醇大幅增加。

据路透社报道，这几艘船货数量可能超过去年中国从美国进口的乙醇总量，这对美国乙醇行业是利好的进展。此前受到冠病疫情和中美贸易战打击，对该行业的需求减少。

报道引述消息人士表示，每艘船只容量约3万吨，或约24万桶乙醇，不过目前并不清楚船上载运乙醇的实际数量。

目前也不清楚船货抵达中国的时间。一名消息人士表示，其中至少两艘货轮在2月底启程。

Archer Daniels Midland Co财务长Ray Young曾于1月表示，中国2021上半年已购买“大约2亿加仑”（476万桶）美国乙醇。

尽管中国在2016年创下进口472万桶美国乙醇的年度纪录高位，但最近并不是一个进口大国。然用于生产生物燃料的国内玉米供应趋紧，加上美国价格相对便宜，刺激了进口需求。

如果将这三艘油轮全部装满，这些货物将相当于约72万桶乙醇，超过2020年全年运往中国的50.6万桶美国乙醇。

出口增加之际，正值美国乙醇工业试图在疫情导致需求不振后重回更正常的产量水准。美国能源信息署数据显示，截至2月26日当周，乙醇产量已从去年4月的创纪录低位53.7万桶/日增加至84.9万桶/日。

美国和中国于2020年1月签署了一项贸易协议，中国承诺购买更多的美国农产品、能源和制成品。