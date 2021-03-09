华夏幸福股东已累计被动减持约3.4亿股

中国近期信用债违约风险抬升下华夏幸福再成关注焦点，其最新发布股东权益变动公告称，公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司近期累计被动减持约3.4亿股公司股份，占华夏幸福目前总股本的8.63%；此次变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

据路透社报道，根据公告，华夏控股可交换债券持有人于2月19日至3月5日合计换股3.17亿股，华夏控股以持有的公司股票作为担保品的融资融券业务的金融机构于2月23日、2月24日以集中竞价交易方式强制处置华夏控股持有的2,082.4万股。

公司称：“本次权益变动是因控股股东2020年非公开发行的三期可交换公司债券的持有人自主换股，以及华夏控股开展的融资融券业务中作为担保品的公司股票被相关金融机构采取强制处置程序，导致控股股东持股比例被动下降，不触及要约收购。”公司控制权结构不因本次交易而改变；本次交易后，公司控股股东仍为华夏控股，实际控制人仍为王文学。

公告指出，本次权益变动前，华夏控股及其一致行动人鼎基资本管理有限公司、北京东方银联投资管理有限公司合计持有上市公司股份的比例为37.2%；本次权益变动后，华夏控股及其一致行动人持有上市公司的股份比例下降至28.57%。

此前，华夏幸福曾披露控股股东集中竞价被动减持股份计划的公告，减持原因是华夏控股及公司目前流动性阶段性紧张以及公司2020年前三季度业绩下滑。公告称，华夏控股一直在积极筹措资金，同时与相关金融机构进行协商，以尽快解决华夏控股目前的问题。

华夏幸福中票“17幸福基业 MTN001”上周五因触发交叉保护条款，导致债券提前到期违约。华夏幸福上日盘中一度触及涨停，最终收报7.99元，近三个月累计下跌45%。