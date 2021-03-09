消息：中国政府相关资金流入维持股市稳定

通胀预期施压全球股市，外围环境叠加贵州茅台等机构抱团股的加速下挫，中国股市本月以来在亚太地区跌幅居前。知情人士透露，周二上午大跌后，中国政府相关资金入市以维护市场稳定。

据彭博社报道，上证综指跟随美股走势，周二盘中一度跌2.7%，失守3400点；当前沪指跌幅回到平盘附近。A股主要指数中，金融股权重占比最高的上证50指数已止跌转升。知情人士透露，中国政府相关资金上午入市支持股市，以避免两会期间市场短期出现较大波动。

耀才证券分析师黄泽航说，今天能看到明显的资金流入，可能是一些尚在建仓的基金入场；后续还是要看美债收益率、贵州茅台等股票何时能企稳。

美国1.9万亿美元的刺激计划带来通胀预期的上升，美债收益率跳升下美股回调，全球股市亦难幸免；高估值板块抱团瓦解，更加速A股下跌。沪深300指数周二较上月创下的今年来高点一度回撤约15%，为2020年3月疫情以来最大回撤。此前备受机构宠爱的高端白酒股贵州茅台、光伏龙头隆基股份回调幅度均已超过沪深300指数。

西南证券分析师朱斌说：“美国刺激计划造成很强的通胀预期，市场预期未来只可能看到流动性不断收紧，不会看到放松，流动性预期完全改变造成高估值抱团股回落。”

不过从以白酒股为代表的主要消费板块估值，以及沪深融资余额两方面来看，中国股市的下行压力仍未完全释放，未来波动可能持续。

彭博汇总数据显示，去年领涨沪深300十大行业分类指数的主要消费指数预测市盈率已回落至26倍，但仍处于2015年牛市以来的高端区域，其中市值最大的成份股贵州茅台已较2月份创下的历史高点回调24%。

西南证券的朱斌说，目前很多龙头股还没回调到价值区间，估值还是不便宜，包括新发基金在内的“增量资金配置还下不了手，这是一个泡沫怎么起来，就怎么破灭的过程”。

根据彭博汇总数据，中国股市的融资余额1.52万亿元人民币，尽管较1月份的高位1.57万亿元有所回落，仍处于2015年7月以来的高位附近。东吴证券首席经济学家陈李表示，市场急跌后，融资买入盘面临退出，可能会给市场带来更多下行压力。