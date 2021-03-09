中国前外交副部长：中国要引领全球治理体系重构

中国外交部原副部长何亚非指出，目前世界力量平衡正在进一步调整，中国面对外部环境的变化，首先要继续保持清醒的认识，在这个基础上，加强国际合作、重构全球治理体系，不仅要积极参与，而且要发挥引领作用。

《每日经济新闻》今天刊登专访何亚非的文章。也是中国人民大学重阳金融研究院高级研究员的何亚非说，当前世界力量平衡进一步调整，以中国为代表的新兴大国和发展中国家力量不断上升，以美国为代表的西方国家国内矛盾恶化、力量相对下降，导致地缘政治冲突升温、文明隔阂加深。

同时，以军事冲突、战争和武力解决为主要手段的传统安全威胁与气候变化、传染病跨境流行、能源和粮食危机等非传统安全威胁叠加，构成空前的全球性挑战，而且科学技术革命也进入新的飞跃阶段，“这都是当前变局的一些重要特点”。

因此，何亚非认为，对于外部环境的变化，中国首先要继续保持清醒的认识，在这个基础上，加强国际合作、重构全球治理体系，不仅要积极参与，而且要发挥引领作用。

他也表示，中国要毫不动摇地坚持经济全球化，在改革世贸组织的基础上推动自由贸易。世界经济步入知识经济和数字经济发展的新阶段，需要制定新规则，以适应技术革命和全球供应链变化，推动经济绿色、可持续发展。

何亚非在《每日经济新闻》的专访中也透露，应当意识到，中国已经是一个具有全球影响力的大国，各国对中国也有期待，希望中国在塑造今后的国际秩序、全球治理体系中能够提供新思想、新方案。“中国思想、中国方案就是在这样的背景下提出来的。”

他并指出，中国国内成功治理的经验，中国经济发展所取得的成绩，以及中国的发展模式，虽然不能被复制，不能被外面照抄照搬，但也确实提供了一条可以借鉴的经验和道路。