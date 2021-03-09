特斯拉市值蒸发三成 一年来第三次大落

美国电动汽车生产商特斯拉股价周一延续跌势，已较1月纪录高位下跌约三分之一，这是大约一年以来该个股第三次出现如此大幅度的修正。

据路透社报道，近几周，随着投资者担心利率上升而抛售高估值股票，特斯拉市值已从1月26日所创的逾8000亿美元（10799.92亿新元）高位下降近3000亿美元，再次落后于面簿（Facebook）。此前，加入标普500指数后的特斯拉在12月赶超面簿。

周一特斯拉股价跌逾4%，较1月26日高位下跌近35%。有10%资产投资特斯拉的ARK Innovation ETF下跌6%。自纳斯达克在2月12日收在近期纪录高位以来，科技股和其他增长股全面下跌。特斯拉在这段时间的跌幅远大于华尔街其他权重股。

近几个月特斯拉之所以大涨，是因为预期其将迅速扩大汽车生产并且能有获利。特斯拉CEO马斯克(Elon Musk)周六发推文称，Cybertruck皮卡更新版可能在第二季推出。在推文后，特斯拉股价下跌。马斯克于2019年就发布了Cybertruck。

特斯拉自2020年初以来，已经历过两次幅度类似甚至大于当前跌势的大跌，是华尔街波动最为剧烈的权重股之一。该股去年2月和3月疫情震动全球市场期间下挫超过60%；在8月飙升至纪录新高后一度急跌33%，然后重拾迅猛升势。

自纳斯达克综合股价指数2月12日触及峰值以来，特斯拉股价现已下跌近30%，过去六个月的累计涨幅缩减至约43%。自2月12月以来，苹果下跌约13%，亚马逊、微软和面簿下滑不到10%。

特斯拉2月8日宣布买入15亿美元的比特币以来，其股价稳步下跌，比特币则上涨了逾10%。特斯拉表示它在1月买入了比特币。据路透计算，假设特斯拉以1月比特币价格的中位数约45000美元买入，那这笔投资目前价值约为17亿美元。