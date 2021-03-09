忧疫苗副作用 港人接种率跌至72%

香港公务员事务局长聂德权表示，冠病疫苗初期接种率超过90%，但昨天却跌至72%。

综合香港电台、《大公报》报道，统筹疫苗施打计划的聂德权，今早在一个电台节目上说，民众关注及忧虑接种疫苗后出现的严重副作用或死亡个案，而这些忧虑反映在接种率上。

聂德权透露，疫苗接种计划初期的接种率超过90%，但昨天跌至72%，即是有预约了的市民没有前往接种。他表示，明白民众的忧虑，但强调所有个案都会依机制交由专家委员会审视，以判断是否与接种疫苗有直接关系。

被问及中国大陆未有将60岁以上长者纳入优先接种群组，港府是否将香港的长者当成“白老鼠”，聂德权回应，大陆的情况与香港不同，香港在过去几轮疫情中，长者的感染及死亡率都偏高，而且专家委员会审慎评估后，认为长者接种疫苗的效益大于风险。

不过，他强调长者要视乎自己的身体状况，假如有未受控的病情就不应该接种。

香港卫生防护中心总监林文健昨天说，截至前天（7日），香港疫苗接种计划共接种9.3万剂疫苗，科兴占9.18万剂，复必泰占1200剂，接种者中60岁以上的人士占64%。此外，截至6日下午4时，香港共收到45起涉及疫苗接种后住院及严重等异常事件，另有16起非严重异常事件，主要是头痛、疲倦等。