在华美企称政治紧张关系仍是首要担忧

根据中国美国商会调查报告，美中政治紧张关系仍是在华美国企业最担心的问题，不过部分美国企业乐观地认为美国总统拜登上台后两国关系将出现改善。

据《华尔街日报》报道，中国美国商会今天（9日）在北京发布了年度商务环境调查报告。报告显示，有半数美国企业悲观看待未来两年美中关系可能给中国业务带来的影响，只有16%的受访企业在这一问题上持乐观态度。中国美国商会在2020年10月和11月调查了345家企业。

不过，有50%的受访企业认为，在美国政府换届后，预计今年美中关系的基调可能有所好转，相比之下，去年的调查中只有30%的受访企业认为美中关系会改善。

中国美国商会主席葛国瑞（Greg Gilligan）表示：“美中之间仍争执不休。”他说，美国企业的谨慎心态反映出这样一种看法，认为拜登上台后，“美中将回归更加传统的双边关系和外交，但两国的紧张关系不会降温”。

中国是去年唯一一个实现扩张的全球主要经济体，同时也是一系列美国大公司的救星，包括星巴克、耐克公司和特斯拉，这些公司报告称，尽管其他市场的业务受到疫情冲击，在华销售依然保持增长。

56%的调查对象表示去年在中国实现了盈利，但五分之一的受访者录得亏损，高于2019年报告亏损企业数量的11%。三分之二的美国公司表示，2020年在华收入增加或保持稳定，去年有79%的受访公司表示销售增长或持稳。

与制造业和其他行业相比，中国的消费反弹速度较慢，美国消费品牌的表现大多逊于工业企业。54%的消费领域美企表示2020年在华收入下降，其余公司则报告销售上升或基本持平。

冠病疫情相关影响中，对于在中国经营的美国公司影响最大的可能是旅行受阻。约52%的受访者表示，旅行限制损害了他们的业务运行。过去一年，中国边境基本关闭，外国企业让员工回到中国、或者替换离开的外籍员工很困难。

同时，许多美国公司表示，随着中国政府兑现承诺已久的改革，对于在中国开展业务的一些久已有之的抱怨正在减退，尤其是对于市场准入和官僚主义作风的抱怨。

刚好一半的受访企业认为中国的商业环境正在改善，相比之下只有12%的受访企业认为中国的商业环境正在恶化，61%的受访企业表示，相信中国政府将致力于在未来三年内进一步向外国投资开放经济。

三分之二的受访者表示，他们的公司今年将增加对中国业务的投资。

只有37%的受访美国公司认为，中国的知识产权泄露或数据安全威胁的风险比其他市场更大，两年前53%的受访者这样认为。

葛国瑞指出，拜登政府制定对华政策时，知晓这些积极的进展很重要。他表示，美国公司能够在中国运营“对美国经济和美国人民都有利”，他敦促华盛顿方面“改变行不通的地方，保留行之有效的做法”。

葛国瑞也说，特别是要严格界定国家安全利益，允许企业在非敏感领域继续自由经营。

他表示，尽管两国出现了激烈的政治冲突，但美国公司在华继续正常运营，不过高管们仍然担心，紧张局势可能会蔓延到商业领域，导致北京针对美国公司进行报复。



