韩正：香港住房问题难度大 但总归要开始

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正3月7日参加全国人大香港代表团的审议时表示：“解决这个（香港住房）问题，难度是很大，但总要有开始的时候。”

据《环球时报》报道，中国国际电视台（CGTN）7日发布了韩正与香港代表团会面的片段。在讲话中，韩正提到了完善香港特区选举制度、香港金融中心发展、香港住房问题等外界关注的议题。

韩正表示，中央在国家安全及选举制度的问题上十分慎重，经过了深入研究及全面分析。中央在深入论证和研究香港国安法及完善香港选举制度的过程中，听取了各方意见，包括特区主要官员，而且是反复听。

韩正表示，香港的金融中心是香港的骄傲和优势，“不能削弱，只能加强”，国家会全力以赴支持香港金融中心和创科中心的发展。韩正强调，香港在融入国家发展大局之后，既可以发挥自己的优势，为中华民族伟大复兴的进程作出贡献，自身亦可以得到飞跃发展，两者是相辅相成的。

韩正还提到了香港的住房问题，指出香港住房问题有其历史和发展过程，“解决这个问题，难度是很大，但总要有解决开始的时候，如果一直就这样，没有、也形不成共识，也没有（解决）办法，一有办法就在立法会‘拉布’，最后损害的是全港老百姓的利益。”

港区全国人大代表、民建联副主席陈勇对香港《大公报》指出，韩正谈及香港存在的住房问题，体现了国家非常重视和关心香港。香港目前还有很多人住在劏房，居住条件很差，未来将透过整体规划，解决香港人的居住问题。

《环球时报》评论说，中国中央政府对香港社会的深层次矛盾高度重视，住房问题就是其中之一。2020年中国国庆期间，香港中联办主任骆惠宁走进基层社区，探望老人家和劏房户。在租住面积不足8平方米的失业市民徐天民家，骆惠宁特别提到，“看到你家居住环境，心里很不好受。”

全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，骆惠宁的举动反映，中央未来除了应对“暴乱”问题，将加大力度支持特区政府处理经济、民生问题。

刘兆佳指出，中央一直关心香港的经济、民生事项，希望特区政府能够更有力和积极地处理有关问题。他强调，现时最重要的民生问题是房屋问题，不少市民置业有困难，居住狭窄的居住环境，不能有良好居住环境，故中央将会大力支持政府克服障碍。刘兆佳认为，中央在经济、民生问题上都会积极参与和介入。