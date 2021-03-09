港前立法会议员许智峰离英赴澳

香港前立法会民主派议员许智峰经丹麦逃往英国三个月后，今天凌晨在社交媒体上透露，“已转战澳大利亚，继续国际战线工作之旅”。

许智峰透过面簿写道，自己决定转战澳洲，其实经过内心多番挣扎，考虑了很多国际形势及策略的分析，也有家庭的考虑。他表示，从事国际战线工作，地缘政治学是不能不涉猎的范畴，研究地理因素如何影响国际政治格局。

许智峰并指出，在英国几次与同样流亡英国的香港众志创党主席罗冠聪会面，了解到彼此的工作和动向后，他认为两人有相似的身份，“应该有更好的分工，将国际游说及协助离散港人的组织工作面尽量拉阔至各大洲，遍布世界不同角落”。

许智峰说，虽然在澳洲定居及读书的香港人为数不少，但在当地全职投入游说工作的香港政治领袖较少，“这也是我决定转战澳洲的因素之一”。

再者，由于澳洲、新西兰为“五眼联盟”重要成员，而且两国在民主自由等普世价值及贸易上，与北京有不少矛盾及拉锯，许智峰因此认为，他的游说工作可让两国有更强硬的对华取态，对香港的自由有更强的支持及实质行动。

许智峰在香港身负多项控罪。去年11月30日，许智峰到丹麦出席一项气候变化会议，妻儿父母也随后离港，引发他可能弃保潜逃、滞留丹麦寻求庇护的猜想。12月2日，他在面簿发文宣布，已经结束在丹麦的“访问行程”，正式流亡；他随后落脚英国。

针对许智峰弃保潜逃，香港特区政府保安局表示，每个人应该为自己的行为负责，包括承担法律责任。港府强烈谴责任何弃保潜逃、逃避法律责任的行为，绝不纵容任何罪犯企图逃避法律责任，相关部门会按实际情况依法跟进，将弃保潜逃的疑犯缉拿归案。

不过，香港行政会议成员、资深大律师汤家骅受访时指出，目前大部分国家已取消早前和香港签署的移交疑犯协议，加上有关协议不涵盖政治罪行，他认为许智峰被移交回港的可能“近乎零”。

北京去年6月底宣布在香港实施《香港国安法》后，欧美多国便纷纷宣布冻结和香港的移交疑犯协议。

