24%受访港企料下季裁员

香港的疫苗接种计划正如火如荼地进行，但或无力提振低迷的就业市场。跨国人力机构ManpowerGroup今日（9日）发布第二季就业展望调查报告，受访的136名雇主当中，有24%雇主表示下季会缩减人手，过半数雇主表示维持不变，仅22%雇主表示有意增聘人手。

据网媒香港01报道，ManpowerGroup 大中华区高级副总裁徐玉珊指出，虽然疫苗接种计划开始，但各行业的招聘依然审慎，尤其是受到严重影响的行业，雇主将冻结招聘，包括零售、旅行、酒店业的新职位空缺将减少。企业多用临时工、合约工方式应对。

至于在六个行业中，三个行业雇主的招聘意欲偏低，分别是批发及零售业（-4%）、服务业（-2%）及采扩与建筑业（-1%）净就业展望指数皆录得负数，当中批发及零售业最差，即预期会持续缩减人手。徐玉珊解释，由于租金、人手支出大，在收入大减时，店铺出现较大亏损，尤其是高消费物品，跌幅明显较大。

徐玉珊又提到，香港的表现在亚太区最差，台湾的就业展望指数最好，录得25%增长；排第二的是新加坡，录得17%增长，相信与疫情控制有关。

香港UA院线于昨日起宣布结业，指由于疫情冲击所致，不胜经营压力。徐玉珊预计，香港失业率仍会维持一段时间，至于会否有再有大型企业倒闭潮，则需视乎疫情发展。

调查又问到何时可以恢复招聘水平，有25%雇主预期需待今年年末才可恢复，有10%雇主认为无可能重返以前水平，仅得12%雇主预料7月前便可恢复。

疫苗接种计划开始，调查又显示，14%雇主所有员工须接种疫苗，而46%雇主表示不制定强制政策。徐相信，与行业性有关， 如医疗人员等，加上疫苗刚推出，料不少雇主都是持观望态度，但大部分雇主不会强制要求员工接种。