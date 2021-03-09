中国2月份汽车销量激增 彭博：这是假象

中国上个月汽车的销量较去年同期激增，不过彭博社分析，这一增长造成了假象——实际上，与2019年疫情冲击市场之前相比，需求是基本持平的。

中国乘用车市场信息联席会（简称乘联会）今天说，小轿车、SUV和MPV的零售总销量为119万辆。据彭博社报道，这大幅增长，是建立在低比较基数这个基础上的；2020年2月销量受到了年初开始来袭的冠病疫情冲击。

报道指出，与2019年2月份相比，销量仅增长了约2%。这还不如2020年下半年。当时每月增速在8%至10%之间。乘联会秘书长崔东树在发布会上说，由于人们取消了春节回老家的计划，不包括微客在内的总交付量比该机构估算的少了约1%。

中国政府已经表示，它将努力促进今年的汽车支出“稳步增长”，这是北京希望确保汽车行业前景光明的信号。中国总理李克强上周在全国人大会议上也表示，中国将修建更多的停车场、充电桩和换电站等设施，并加快建设动力电池回收利用体系.

此外，乘联会今天表示，稳定汽车需求将需要中国中央和地方政府的继续支持。

彭博社指出，电动汽车则是另一番景象。包括电动汽车在内的新能源汽车的零售销量，在2月份增至9万7000辆，同比增长675%，不过基数也比较低。

但与2019年2月相比，电动汽车的销量则翻了一倍。电动汽车的市场渗透率，已从2020年的5.8%增长到2021年的8.2%。

与两年前相比，中国有更多成熟的电动汽车制造商。当地三大电动汽车制造商——蔚来、理想和小鹏，都公布了突显出这个市场势头如日中天的第四季度业绩。

总部位于广州的小鹏昨天公布亏损收窄；蔚来创下了新的季度交付纪录；理想则扭亏为盈，首次实现了正的净利润。

特斯拉2月份的销量为1万8318辆，在电动汽车制造商中排名第二。根据乘联会，这家总部位于美国的公司，上个月在中国生产了2万3632辆汽车，其Model Y的销量在3月份可能飙升。特斯拉在上海郊区设有工厂。

