中国人大代表建议允许退休独生子女父母随子女落户

中国全国人大代表、江西省农村信用社联合社党委书记、理事长孔发龙建议，允许退休的独生子女父母随子女落户。该消息随后登上微博热搜。

据中国央视网报道，孔发龙受访时说：“放宽户籍等政策限制，对已退休的独生子女父母投靠异地工作生活子女的，允许其在子女工作生活地落户，并在社保、医保等方面享受与当地居民同等待遇。”

孔发龙说：“这一数量庞大群体的养老负担日趋加重，独生子女家庭养老成为摆在我们面前的重大民生课题，迫切需要引起高度重视、妥善加以解决。”他说，独生子女家庭养老目前面临着诸多的问题，突出表现在独生子女家庭的经济压力、心理压力、体力压力较大，以及优质养老供给严重不足等方面。

为有效解决独生子女家庭养老问题，落实好积极应对人口老龄化国家战略，孔发龙建议，应加大对独生子女父母的政策倾斜。如放宽户籍等政策限制，对已退休的独生子女父母投靠异地工作生活子女的，允许其在子女工作生活地落户，并在社保、医保等方面享受与当地居民同等待遇。

孔发龙还建议，应全面推行独生子女护理假等制度，当父母患病时独生子女所在用人单位应给予其一定假期进行护理照料，对独生子女在异地工作生活的适当延长探亲假时间，支持独生子女更多时间陪护老人。

孔发龙建议：“政府应对独生子女父母群体进行信息化建档立卡，并进行常态化的养老需求收集与评估。”应结合不同家庭的异质性需求，制定专项措施、安排专业力量、完善专门设施，针对性提供优质的居家、社区和机构养老服务以及人文关怀。

在完善补贴制度方面，孔发龙建议，“建立完善更加普惠的独生子女父母高龄生活补贴、失能生活补贴、困难丧偶丧子生活补贴、养老护理服务补贴等制度，在一次性明显提高补贴标准的基础上，实行补贴与平均物价、工资上涨幅度挂钩，每年调整一次。”

此外，孔发龙还建议，由财政出资牵头设立独生子女家庭养老专项基金，并按照市场化原则将基金委托给专业机构投资运作。孔发龙说：“当独生子女家庭出现丧子、伤残等意外风险时，可以从基金中划拨专用款项给予一定支持帮助。”