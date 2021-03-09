中国股市沪综指震荡收低1.82% 濒临修正回调区域

中国指标股指今天（9日）濒临进入修正区域，蓝筹股挫跌至12周低点，投资者担心尽管经济复苏放缓，但政策仍将收紧的前景。

据路透社报道，中国股市遭遇的抛压呼应了在债券收益率上涨之际的全球股市抛售潮，市场担心通胀将迫使央行撤走宽松政策的时间早于预期。

瀚亚投资公司的股票业务主管Michelle Qi说：“时机不成熟的政策收紧可能给经济带来下行风险，但维持政策宽松过久，可能导致经济和市场过热”“要在稳定短期增长及促进结构性改革之间达成平衡也将相当困难。”

报道指出，沪综指收跌1.82%，报3359.29点，盘中一度上涨。自2月18日触及的多年高点起算，沪综指已经下跌9.98%，接近进入修正领域的10%跌幅。

沪深300指数上周进入修正区域，今日扭转盘中小涨走势收跌2.15%，至4971.00点，盘中一度触及12月15日以来最低。

“中国经济复苏步调放缓...在此同时利率持续升高。这样的组合对股市不利”，中航证券分析师Zheng Zichun表示。

Zheng称共同基金也面临卖股应对散户赎回的压力，市场修正可能导致新的共同基金推出速度放缓。

对中国股市泡沫化的疑虑，加上监管层可能采取措施加以控制，迫使投资人撤出备受欢迎的科技及消费板块，投入小型股以及银行等其他避险板块。

在此过程中，贵州茅台遭到抛售，继周一大跌4.86%之后今又收低1.17%，自2月18日高点起算已经下跌超过26%。

根据路孚特数据，尽管今日下跌，外资仍持续透过沪港通买进A股。