为了在竞争激烈的电动汽车市场获得优势，中国电动车企纷纷豪掷高昂租金在豪华商场开设门店。

据彭博社报道，地产服务提供商仲量联行数据显示，上海半数以上的商场至少有一个电动汽车展示门店，并且还有更多在计划中。该公司在近期的报告中称，这目前是大中型城市购物中心“标配”的一部分。

数十家处于不同发展阶段的电动车企都争相在全球最大的电动车市场分得一杯羹，从蔚来汽车和小鹏汽车等新贵品牌，到上汽集团和吉利汽车的新能源汽车子公司，这些公司都纷纷抢滩入驻商场，以提升它们作为中产高品质产品的形象，并与其他较为成熟的车企区分开来。据仲量联行，中国大型城市黄金地段一个200至300平方米的展示门店的租金一年大约100万美元（134.58万新元）。

房地产公司CBRE Global Inc.的华东零售主管海姆林格（Zino Helmlinger）分析说，这些公司支付高昂的租金，因为它们希望被人看到；在中国，许多电动车品牌在竞争一个仍非常小的市场份额，而且每2至3个月就会有一款新车发布，这很疯狂。

电动汽车制造商入驻商场也为购物中心的所有者带来了福音，因为随着商场传统销售品类至至服装、鞋履和电子产品等至至越来越多地转向线上销售，购物中心正在寻找新的租户。电动车企通常想租用商场一层至至通常也是租金最贵的地方至至以吸引过往购物者，同时也便于展示汽车和试驾。

仲量联行上海的零售主管Vivian Zhu认为，电动汽车与高端地产开发商的目标消费人群存在重叠部分，那些倾向于在商场一层购买化妆品或奢侈品的中产购物者也会被认为是特斯拉或者蔚来汽车的潜在买家。

随着消费者接受新能源汽车以及电动汽车成本的下降，预计未来几年，全球最大汽车市场的电动汽车需求将大幅增长。研究公司Canalys上月在报告中预计，中国电动汽车销量可能在2021年增长超过50%。