据悉中国拟成立国民养老保险公司

知情人士透露，中国金融监管机构正考虑设立一家国民养老保险公司，作为现有养老保险体系的补充，应对日渐严峻的人口老龄化问题所带来的挑战。

据彭博社报道，知情人士说，中国银保监会计划由大型国有商业银行及保险公司联合出资，发起设立国民养老保险公司；目前发起人股东的出资额及股权比例尚未最终确定。他们并表示，该计划仍在商讨过程中，或存变数。

知情人士并称，拟设立的国民养老保险公司是中国第三支柱养老金体系规划中的重要组成部分，将提供个人养老保险产品，作为目前养老保险的补充。上述人士因未被授权对外发表评论而不愿具名。中国银保监会未立即予以评论。

上周五提交全国人大审议的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）要求，要发展多层次、多支柱养老保险体系，提高企业年金覆盖率，规范发展第三支柱养老保险。中国的养老保险体系第一支柱为基本养老保险，第二支柱即企业年金和职业年金，第三支柱包括个人储蓄性养老保险和商业养老保险。

中国保险行业协会11月发布的《中国养老金第三支柱研究报告》称，未来第一二支柱将面临压力，短期难以实现爆发式增长。第三支柱虽目前规模较小，但具有潜力，在一定程度上能有效弥补一二支柱的不足。过去几年中国曾尝试第三支柱改革，如2018年推出第三支柱个人税收递延型商业养老保险试点，因流程繁琐、试点额度低、金融机构和代理人销售动力不足等原因，效果尚不明显。

中国银保监会主席郭树清在上周的新闻发布会上说，人口老龄化是一个很大的挑战，将采取相关措施，包括延迟退休、发展第三支柱养老保险等。

中国保险行业协会党会长邢炜此前亦表示，十四五期间，中国老年人口据预测将突破3亿，未来五至10年养老金缺口达到8万亿元（人民币，下同，1.65万亿新元）至10万亿元。