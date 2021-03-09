下午察：中国“90后”撑起来的基金潮还能走多远？

从去年开始火爆的中国公募基金因近期行情急转直下而让广大新基民（即新开户的基金持有人）叫苦不迭。

根据中国央视财经和支付宝发布的《中国家庭理财趋势报告》数据来看，去年的新增基民中，有一半以上是30岁以下的年轻人。

换句话说，掀起此次基金热又陷入了基金泥潭的主体大多是90后，因此也被中国一些媒体挖苦为“韭”零后。

中国“90后”投资者们在行情走低后沦为“韭”零后。（互联网）

不过，与以往不同，90后在基金投资的过程中呈现出了一些“非主流”的趋势，颇值得玩味。

为什么是“韭”零后？

门槛低：与股票相比，基金门槛相对较低，无需开户、有基金经理把关、没有初入金额限制。

支付宝和腾讯理财通这种面向C端用户（即消费者）的销售渠道，也让学生手机党们随时随地都能轻松操作。

自媒体攻势：在一些社区APP和短视频平台上，网络大V们也开始输出基金科普知识、晒基金收益、引导粉丝买基金。

中国各大平台去年涌现出许多基金推荐视频。（小红书截图）

他们拍摄的短视频标题非常吸引眼球，例如“大学生买基金月入上千”“学生党理财实操”。

这些野生的“基金大神”，用半专业的解读以及无法核实真假的收益图，吸引了怀揣着“早投资、早发财”但对投资行业一知半解的90后们进场。

社交：随着越来越多的年轻人涌入基金圈，他们茶余饭后的话题也从娱乐八卦变成了基金。他们做出的判断也会掺杂着身边朋友和大V的意见，因此形成了独有的话题讨论。

因此，对于新晋年轻基民来说，基金不仅是理财产品，也是一种融入圈子的社交工具。

这就不难想象，已经具备理财意识但投资条件又十分有限的90后，很容易将自己的压岁钱，或者生活费投入到基金中试水。

靠短视频“带货”的推基博主

随着去年基金行情大热，中国热门短视频平台如B站（哔哩哔哩）、小红书上的基金博主也激增。尤其是针对初入基金圈的年轻人，诸如“保姆级基金入门教程”“手把手教你买基金”这类视频异常火热。

但在耸动的标题下，其视频内容关于基本面、数据分析等干货并不多，更多的是靠“心灵鸡汤”让急于入门的年轻人心动。

基金博主的专业水平也参差不齐，且不论其制作的视频内容本身，仅从他们过去的从业经历和不明不白的职业背景来看，也让人为新晋基民们捏把汗。

小红书上一名粉丝超过55万的博主金妮Jinnie此前主要是分享时尚穿搭。去年9月，她在主页上增加了投资理财视频，其中《手把手教你买入第一笔基金》获得7万8000次的点赞，被推上首页。

一名叫金妮Jinnie的博主在去年基金热潮前主要是分享时尚穿搭。(小红书截图）

现在她仍然会分享穿搭和美妆，但基金理财内容比重明显增加，且热度较高的几个视频都和基金股票投资相关。

通过流量变现是大V们的常规套路，但在去年的这波“基金热”中，有相当一部分博主是通过付费课程分得一大碗羹。

制作“大学生理财赚20W，预测这只是个开始”的UP主（Uploader，指在视频网站、论坛等上传视频音频文件者）“二狗学长好”其实是一名刚毕业的大学生，去年更新的视频还是实习VLOG，今年已经是操作几十万元（人民币）流水的“基金行家”。

一名刚毕业的大学生去年还在主页上回顾求学过程中的得失，今年已变身“基金行家”。

据报道，这名大学生在其公众号上销售基金付费课程，其中价值199元（人民币，下同，40新元）《一听就会的基金课》已经有768人开通，而价值499元的知识星球社群也已经近400人，不算基金分销的分成，收益已经有35万元。

随着基金行情的持续走低，这些活跃在各个社区、缺乏资质的“野生基金大神”也开始以另一种方式继续吃流量红利。做基金实操展示的UP主“蛋黄哥-千万基金实投”的视频标题，从年初的《赚爆，冠军基一年涨183%》，变成了现在的《25岁最惨UP主》《血亏117万》等，同样也获得不少点击量。

基金经理“饭圈化”？

基金经理和基民之间的关系看似是绑在一根绳上的蚂蚱，有钱一起赚，没钱一起赔。

但这种关系随着年轻基民对“封神”的热衷变得越来越“偶像化”“饭圈化”。

作为市场上最受关注的基金经理之一，张坤时常被称为“公募一哥”。公开资料显示，张坤2008年加入易方达基金，曾任易方达基金行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理，现任易方达基金副总经理级高级管理人员、权益投资决策委员会委员。

90后投资者变身粉丝为“公募一哥”张坤成立全球后援会并为其制作宣传海报。（微博截图）

张坤是公募基金史上第一位在管主动权益类基金规模逾千亿元的基金经理，去年基金管理总规模达1255.11亿元。

今年1月18日，易方达竞争优势企业基金发行，当日认购金额达到2374亿元，创下公募基金有史以来的最高认购纪录。

与此同时，年轻基民们在微博上为易方达明星基金经理张坤组建了全球后援会，张坤被视为新一代锦鲤（好运、富贵的象征），其头像还被制作成海报传播。在投资圈享有盛名的张坤忽然破圈成为“千亿顶流”。

张坤还拥有自己的微博超话“易方达张坤”，并一度登上微博热搜。

粉丝叫张坤“坤坤”，自称“iKun”，为他建立超话、签到、发帖、打call，正如粉丝为娱乐圈爱豆打榜一样。

年轻基民受访时还说，同样是追星，追基金经理比追明星的收益肯定高得多。他们甚至说，追蔡徐坤，你给他花钱。追张坤，他给你赚钱。

张坤并非唯一“饭圈化”的基金经理，公募基金圈里不少明星基金经理都拥有自己的粉丝圈。

其中就包括景顺长城基金“一哥”刘彦春。他的“粉丝”基民口号是：“全世界最好的春春，不是李宇春，不是陈小春，而是刘彦春。”

景顺长城基金“一哥”刘彦春也拥有大批粉丝。（微博截图）

截至去年四季度末，刘彦春管理有六只基金，合计规模达到783.23亿元。其中，其管理的景顺长城鼎益混合（LOF）规模为136.23亿元，近三年来回报达164%。

平台的助力与监管

基金视频火爆各大平台的原因之一是知识类内容正是平台去年的推广方向。B站在去年6月正式上线了知识区；抖音、快手等短视频平台，也在去年针对泛知识视频创作，推出了多轮补贴和流量激励政策。

去年B站百大UP主中，知识区UP主入围数量达到10人。“巫师财经”等硬核知识类UP主，成为各平台争抢的对象。

而根据B站发布的数据，相比2019年，B站投资理财类视频播放量去年同比增长464%。

令人担忧的是，做基金UP主并不需要资质审核，“没有入门门槛，审核人员会针对稿件整体的呈现情况进行判定。”

尽管在B站和小红书上搜索“基金”会在上方出现“投资有风险，理财需谨慎”的文字提醒，但相关视频主页上却没有。

在B站上搜索“基金”会在上方出现“投资有风险，入市需谨慎”的文字提醒，但相关视频主页上却没有。（B站截图）

况且，这种单薄的提醒文字与下方“别再靠死工资”“往后10年，靠基金逆袭”等耸动的标题相比，毫无说服力。

值得一提的是，不少基金公司近来也注意到了短视频平台这个营销新风口，争相入局，从专业性来说，其提供的信息自然是比半路出家的外行人要更有价值。

但这也引发了另一种担忧，当基金公司开始向自媒体化、娱乐化转向以迎合潜在投资者的口味，其专业性、实用性以及长期投资的基本理念是否还能一如往昔呢？

