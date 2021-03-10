中国外交部召见英驻华大使 批其文章充斥教师爷式傲慢

中国外交部欧洲司负责人昨天（3月9日）召见英国驻华大使吴若兰，奉示就其在社交媒体发表不当署名文章提出严正交涉。

中国外交部当天也在官网上通报了这则消息。

外交部通报指出，吴若兰作为英国驻华外交机构最高级别代表，通过官方平台发文为因虚假新闻和不实报道受制裁的个别外媒鸣冤叫屈，刻意混淆新闻诽谤和新闻监督，对外方打压中国媒体却“选择性失明”。

外交部批评吴若兰的文章通篇充斥着“教师爷”式的傲慢和意识形态的偏见，颠倒黑白、操弄双标，这一做法同外交人员身份及外交机构职能严重不符。文章一经发出就引起中国公众的普遍不满，受到强烈批评。

欧洲司负责人强调，中国政府和人民反对的从来不是外国媒体，而是那些打着“新闻自由”、“言论自由”旗号炮制假新闻、恶毒攻击中国、中国共产党和中国制度的错误行为。要求对方深刻反思自身职责，摆正位置，多做有利于促进双边关系发展的事。

此前，擅长与普通网民们打成一片的吴若兰日前在驻华大使馆官方微信公众号发表《外国媒体憎恨中国吗》一文后起了变化，她以英国公民撤离武汉一周年为由头，说当初英国媒体就英国政府撤侨安排不够妥当提出了问题，指出“外国媒体在中国的行为是独立的，对本国政府和中国政府的行为都进行了监督”，并呼吁中国给予外媒多一点空间。

但中国网民对这篇措辞委婉的文章并不买账，此前中国网民对吴若兰的好感迅速转向，不少网民开始指责她虚伪、双标。

《环球时报》总编辑胡锡进评论，认为吴若兰对新闻自由的阐述过于简单，掩盖甚至扭曲了媒体与现实的真实关系。

对于中国媒体的发声，吴若兰并没有再度发文给予回应。不过，她在推特上发了一张截图，显示她在微信公众号上发表的文章已经被平台禁止转发，并留言“看上去有人不希望我的文章被分享”，试图在证实自己提出的“中国没有言论自由”观点。只不过，有人在评论中好心提醒她公众号的规则，文章被读者举报多次，平台会自动禁止转发。也就是说，她引起了读者的不满。