香港八家社区接种中心疫苗接种率回落至64%

香港疫苗接种计划开展将近两周，连日来出现三起死亡事故及至少45起不适报告，令当地八家社区疫苗接种中心接种率由高位的九成多，大幅回落至昨日的六成四。面对接种率的接连下跌，负责统筹疫苗接种事务的香港公务员事务局局长聂德权强调，所有个案都会交由专家委员会审视，现阶段无须急停接种计划。

根据《星岛日报》报道，香港政府早前公布，卫生署至少接获45起接种冠病疫苗后需入院的异常严重事件，当中更有三人疑因接种疫苗后去世。连串事故令当地市民的疫苗接种意愿降低，昨日只有8700人接种疫苗，八家社区疫苗接种中心接种科兴疫苗的整体接种率更大跌至六成四。

香港政府回复媒体查询时表示，过去24小时约4300名市民在网上预约科兴疫苗，另有约6000名市民在网上预约接种BioNTech（复必泰）疫苗。截至昨日有11万1350人接种首剂疫苗，其中约11万500人接种科兴疫苗，另约3000人接种BioNTech疫苗。

香港将年长者等五类人士列为最初的优先接种群组，做法有别于大陆及澳门。目前澳门的年长者如欲接种，必须先经过医护人员的现场评估，确保情况合适方能接种。聂德权对此解释，大陆及澳门有别于香港，香港在过去几轮疫情中，年长者感染及死亡率偏高，专家委员会评估认为年长者接种疫苗的效益大于风险，但也要视乎身体状况，若病情未受控就不应接种疫苗。

港大感染及传染病中心总监何栢良认为澳门对长者的做法值得借鉴，并指澳门基于中国国药疫苗就60岁以上人士的数据不足，所以会建议60岁以上人士接种BioNTech疫苗的做法同样适用于香港。

澳门截至昨午累计有22000多人已接种疫苗，共有30起轻微不良事件通报，大部分是注射的国药疫苗。港澳两地同样分别提供灭活及核酸两款疫苗，但在灭活疫苗方面，澳门使用国药，而香港则用科兴，但澳门至今并未有任何严重不良反应或死亡事故，令人质疑是否与疫苗有关。

香港感染及传染病科专科医生林纬逊认为两者不能直接比较，因为两地人口比例、市民的慢性病史有分别，“加上澳门先注射普通市民，他们的身体状况一定较年长者好。”

