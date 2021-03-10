15万个摄像头被黑 包括特斯拉上海工厂

一群黑客称他们入侵了硅谷初创公司Verkada Inc.收集的大量监控摄像头数据，能看到医院、公司、警局、监狱和学校的15万个监控摄像头的实时录像。特斯拉和软件提供商Cloudflare Inc.等公司的监控视频被曝光。

据彭博社报道，记者所见的一段视频中，佛罗里达州哈利法克斯卫生医院内的Verkada摄像头显示，似乎有八名医院工作人员在将一名男子固定在床上。另一段视频拍摄自特斯拉上海仓库内，能从中看到装配线上的工人。黑客说，他们可以访问特斯拉工厂和仓库的222个监控摄像头。

黑客声称，他们还可以进入所有Verkada客户的完整监控视频档案。

一名声称对入侵Verkada公司负责的黑客科特曼（Tillie Kottmann）说，这次数据入侵行动是一家国际黑客团体所实施，目的是为了展示无处不在的视频监控，以及攻入这些系统有多么的轻而易举。科特曼此前曾对英特尔和日产汽车遭黑客入侵表示负责。他说道，去黑监控摄像头，是“出于好奇心，为了信息自由、反对知识产权而战，对资本主义来一次猛攻，以及对无政府主义的一点点暗示，而且这么做也太好玩了。”

Verkada代表在声明中说：“我们已禁用了所有内部管理员帐户，防止任何未经授权的访问。我们的内部安防团队和外部安防公司正在调查这一潜在问题的规模和范围。”

知情人士称，Verkada的首席信息安全官、内部团队和外部安防公司正在调查此次事件。因讨论正在进行的调查，该人士要求匿名。他透露，Verkada正在通知客户并开通支持热线解决问题。