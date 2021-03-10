人民日报评港选举制度改革：鞋子合不合脚 自己最清楚

针对正在召开的中国“两会”将就香港选举制度作出改革的决定，中国官媒《人民日报》在官方客户端发表评论称，这是从制度上落实“爱国者治港”原则的重大举措，并形容说“鞋子合不合脚，自己最清楚”。

评论指出，香港现行的行政长官和立法会产生办法，主要内容都是30年前由基本法确定的。但随着社会政治形势的变化，一些制度缺陷逐步浮现，特别是“修例风波”以来，漏洞暴露得更加凸显。

评论举例称，香港区议会在行政长官和立法会产生过程中分量很重，导致原本非政权性的区域组织变成“揽炒派”政治恶斗的场所。而之所以存在这些漏洞，是“爱国者治港”原则没有从制度设计上真正得到落实。

评论还说，这些漏洞让香港近几年来饱受“黑暴”“港独”“揽炒”的祸害，他们利用选举制度漏洞“登堂入室”，在公共事务和服务社区上毫无建树，却在危害国家安全上不择手段，极尽破坏香港繁荣稳定之能事。他们为一己私利，不惜绑架香港市民福祉，大搞恶意“拉布”。

评论还批评，一些反中乱港分子和境外反华势力沆瀣一气，充当“乱港遏中”马前卒。今日之香港社会争拗不断、撕裂加剧，社会日益政治化、激进化，一些重大发展议题在反中乱港分子破坏下迟迟得不到落实，“香港选举制度已经到了不得不改、非改不可的地步。”

评论指出，总结经验教训，及时完善制度，是世界各国的惯例。香港选举制度的完善，既要充分保障香港公众的民主权利，又要切实维护国家主权、安全、发展利益；既要尊重和保障香港依法享有的高度自治权，又要切实维护中央对香港的全面管治权；既要保证各类选举的公正、公平、公开，又要切实有效阻止反中乱港分子、境外反华势力的政治代理人进入特区政权机关。实现这样的目标，必须根据香港社会的实际情况来有序推进。

评论最后强调，香港需要的不是空洞的形式民主，而是适合实际的好制度。“鞋子合不合脚，自己最清楚；制度好不好，关键要看是否符合实际，能否促进香港繁荣稳定”。

评论补充说，从目前公布的决定草案说明来看，既能确保“爱国爱港者治港，反中乱港者出局”，不给反中乱港分子任何窃取染指管治权的机会，也能实现更加广泛的代表性，更好凝聚香港社会共识。

