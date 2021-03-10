香港再有七人接种冠病疫苗后不适送院

香港冠病疫苗接种计划进入第三周，港府昨晚（9日）公布，8日共有七例送院病例，其中五人接种科兴疫苗，分别出现呼吸急促、异常胸部疼痛、左手臂麻痹等，其中一人感到左边手脚虚弱及晕眩，一度留院治疗。另有两人接种复星／BioNTech的复必泰疫苗，分别血压上升及皮肤出现皮疹。

据香港01报道，上述七例案例全是女性，其中五人曾接种科兴疫苗，包括一名64岁女子到官涌体育馆社区疫苗接种中心接种疫苗后，感到呼吸急促及异常胸部疼痛，8日上午11时31分被送往伊利沙伯医院；一名57岁女子到将军澳体育馆社区疫苗接种中心接种疫苗后，感到胸部不适，上午11时44分被送往将军澳医院；一名59岁女子到天晖路体育馆社区疫苗接种中心接种疫苗后，感到胸痛及晕眩，下午2时20分被送往天水围医院。一名23岁女子到香港中央图书馆社区疫苗接种中心接种疫苗后，感到左手臂麻痹，下午1时45分被送律敦治医院。这四人经治疗后，无须留院。

同样在香港中央图书馆社区疫苗接种中心，另一名74岁女子接种科兴疫苗后，感到左边手脚虚弱及晕眩，下午12时29分被送往律敦治医院，情况稳定，留院治疗后已出院。

此外，有两人接种复必泰疫苗后不适，包括一名51岁女子到中山纪念公园体育馆社区疫苗接种中心接种疫苗后，血压上升，上午11时25分被送往玛丽医院；以及一名70岁女子到龙琛路体育馆社区疫苗接种中心接种疫苗后，皮肤出现皮疹，下午6时51分被送往北区医院。二人情况稳定，经治疗后无须留院。

港府从今天（10日）全面开始为市民提供复必泰疫苗接种服务。截至昨天，已累计有3000名优先群组人士已接种，连同周日（7日）两宗不适报告，共有四人需送院，经治疗后无须留院。