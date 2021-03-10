美军侦察机罕见亮明身份 在中国沿海执行任务

中国智库“南海战略态势感知”平台消息，周一（8日）上午7时，美空军一架RC-135W电子侦察机从冲绳嘉手纳起飞，先后沿着中国广东、海南岛、西沙群岛海岸线进行抵近侦察，一度深入到北部湾空域，后在海南与西沙之间折返作业。飞行至西沙群岛西南空域时，最近距离中国划定的领海基线仅28.34海里。

“南海战略态势感知”认为，实际上这基本就是美军对华侦察的日常路线图。通常，美军机在执行侦察任务期间并不会全程开启证明身份的ADS-B信号。本次十分罕见，几乎全程“明码”飞行，美军对华抵近侦察的针对性之强、强度之大由此可见一斑。

RC-135W周一（3月8日）的飞行路线图。（南海战略态势感知）

RC-135W电子侦察机重点收集的目标是电磁信号，任务是实时侦测空中各种电磁波信息，对目标进行定位、分析、记录和信息处理。其机载雷达可以收集预警、制导和引导雷达的频率等技术参数，并对其进行定位，世界上各种雷达参数都在其测量范围内。

早在本月初，“南海战略态势感知”平台就曾发文指出，美军今年2月至少出动75架次大型侦察机在南海开展侦察行动。这个数字已经超越了之前的最高纪录，且考虑到2月是一年当中天数最少的一月，可以说美军的侦察强度有了进一步提升。

该平台分析称，侦察机的高强度活动与美军舰频繁动作不无关系。2月，美军两个航母打击群先后进入南海，并开展一次双航母演习。另外，美军三艘驱逐舰还分别进行了两次穿航台湾海峡、两次闯中国南海岛礁任务。75架次的侦察任务中，超过三分之二是由美海军完成，其P-8A反潜巡逻机几乎天天造访南海。另外，私人防务公司的CL-604海上巡逻机与海军的MQ-4C无人侦察机表现也十分抢眼，值得关注。

此外，该平台指出，75架次只是根据ADS-B信号统计的不完全数据，实际的数目要更多。